Critican a Massiel Taveras por su actuación de Jesucristo en un videoclip

La actriz Massiel Taveras está recibiendo ataques en redes sociales tras el lanzamiento de su canción "Jesus Cannes Aleluya".

Junto al tema inspirado por su altercado con una seguridad en el Festival de Cine de Cannes, Francia, Taveras también estrenó un video donde interpreta a Jesucristo cargando la cruz, actuación que sus seguidores consideran una "blasfemia".

"Bueno…no me gusta lo que veo no", "Esa joven es tan extraña", ¿Cuál es el mensaje que quieren llevar con esto?", "Cuanta blasfemia", "Quizás lo veas normal, pero en realidad no lo es, eso es blasfemar el nombre del Señor", se leen algunos comentarios.

En el audiovisual, la también cantante aparece con el cuerpo manchado de sangre falsa y con una diadema o tiara simulando la corona de espinas.

Fue en a finales de mayo cuando una guardia de seguridad intentó entrar a Taveras a la fuerza al salón donde se llevaba a cabo el importante evento del séptimo arte. Esa misma empleada también protagonizó enfrentamientos con la modelo ucraniana Sawa Pontyjska, la cantante Kelly Rowland y la estrella de k-pop Yoona.