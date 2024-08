Cazzu: "Saqué mis redes sociales porque hay un infierno prendiéndose y no quiero que me salte una chispa"

Cazzu ha sido muy explícita al revelar qué la motivó a desinstalar las redes sociales de su celular.

A casi tres meses de su separación de Christian Nodal, quien días después anunció su relación con Ángela Aguilar, la rapera argentina apareció en el programa "¡Fa!", donde confesó que tomó la decisión de alejarse de las plataformas digitales y protegerse de cometer un error y de los escándalos.

"Yo hace dos meses no tengo redes sociales en mi celular…Y nada, estoy aquí y hablando con ustedes y estoy bien. Hola, me llamo Julieta, tengo 30", expresó la artista.

"Desde hace dos meses que saqué mis redes sociales porque hay un infierno prendiéndose fuego y es como que ni siquiera quiero que me salte una chispa, entonces dije ‘Ni siquiera voy a tener la posibilidad de confundirme de botón’", señaló.

La cantante de 30 años recalcó que no recibe llamadas ni notificaciones de sus seguidores tras asimilar que existen personas que un día pueden sentir amor y otro día odio.

"Pero, realmente, no me atormenta. Fue la responsabilidad que tuve yo y el trabajo que hice yo. Empezando por entender que hay un montón de gente que, no importa hagas lo que hagas no les gusta, te odia y mañana te ama. No tengo relación con las redes sociales; no tengo notificaciones, no me entero si alguien me llama", explicó.