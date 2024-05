Viral: Imagen de Peso Pluma presuntamente creada con inteligencia artificial

Peso Pluma se está preparando para el lanzamiento de su cuarto álbum de estudio, "Éxodo". Para esta nueva etapa en su carrera, el cantante de corridos tumbados optó por quitarse su característico corte mullet.

El intérprete de "Ella baila sola" sorprendió a sus fanáticos este viernes a través de un video publicado en sus historias de Instagram, donde se mostró con un nuevo look con el cabello mucho más corto.

Aunque en el clic que posteó en sus redes, se puede apreciar su nueva apariencia, fue una imagen en blanco y negro de Peso Pluma presuntamente creada con inteligencia artificial que ocasionó mayor revuelo.

"Ya no se ve chacalon”, “No cabe duda que un buen corte de cabello ayuda mucho”, “que hermoso”, “¿De dónde salió este hombre?”, “No es él”, “Esto es inteligencia artificial”, se lee entre los comentarios.

A la izquierda, foto de Peso Pluma realizada con inteligencia artificial de Peso Pluma con nuevo look.Foto: Twitter

A mediados de mayo, Peso Pluma contó a Jimmy Fallon la historia detrás de su anterior peinado en su regreso al programa "The Tonight Show", donde interpretó su sencillo “La Durango” de su álbum “Éxodo”, junto a Eslabón Armado.

"En realidad fue un error. Me estaban cortando el cabello en Medellín, Colombia: fui a grabar un video ahí cuando recién empezaba mi carrera. Me di cuenta que me lo estaban cortando de una manera equivocada, pero cuando me vi en el espejo pensé que no lucía tan mal. Lo mantuve y la gente se volvió loca", explicó.