Figuras reaccionan a la presencia de menores de edad en los conciertos de Karol G en RD

Este fin de semana Karol G ofreció dos conciertos en el Estadio Olímpico Félix Sánchez como parte de su gira “Mañana será bonito”, donde asistieron alrededor de 80 mil personas entre ellos muchos niños y adolescentes, quienes asistieron con sus padres o tutores.

La presencia de menores de edad en los conciertos de la "Bichota” ha sido criticada por usuarios en las redes sociales y figuras como las comunicadoras Iamdra Fermín, María Alejandra Guzmán y la esposa de merenguero Manny Cruz, Yeri Peguero.

Estas tres madres están de acuerdo que ese ambiente no es el indicado para que los niños estén presente debido al contenido de las letras de las canciones de la artista colombiana, las cuales hablan de sexo, drogas, alcohol, etc.

La bailarina Yeri Peguero dijo que estuvo espectacular todo lque vio del concierto en las redes sociales, pero se cuestiona lo siguiente:

“Sigo sin entender qué hacen niños escuchando y cantando a todo pulmón 'hoy se beeeebe, hoy se fumaaa ', 'Pasamo por el barrio por hierba, ponla en la hookah pa'que se disuelva, la química todavía se conserva, y yo te lo hago rico Para que vuelva', escribió Peguero en sus redes sociales.

La esposa de Manny Cruz y madre de dos niños dijo que no está criticando la música ni a la artista, sino a lo que están exponiendo a los niños.

“Y después queremos entender qué les pasa a nuestros adolescentes, a nuestra sociedad. Un contenido totalmente adulto, LOS NIÑOS NO TIENEN QUE ESTAR EN TODOS LOS ESCENARIOS. Y NO, en mi casa delante de mis hijos no se pone NADA que la letra o el contenido visual no sea adecuada para ellos. Revisémonos familias, revisemos lo que estamos haciendo y no nos dejemos llevar por la GRAN PRESIÓN SOCIAL Y LO 'cool'.

Por su parte, la comunicadora y creadora de contenido para madres, Iamdra Fermín dijo que no pudo asistir al concierto, pero está de acuerdo con las publicaciones de Peguero y Leslie Polanco, quien compartió una anécdota de cuando su madre no la dejó ir a un concierto de Gloria Trevi a pesar que le gustaba mucho porque era menor de edad.

“Estoy de acuerdo con ellas, de hecho, aquí en casa no hay ipad, el Alexa tiene el filtro de musica explicita activado, nos cuidamos de qué oímos en frente de ellos y hasta el tiempo de TV lo tienen supervisado o programas pre aprobados (Tienen 5 y 6 años)”.

Agregó: “Medidas que, por cierto, no han impedido que de vez en cuando vengan cantando 'Pepa' u otra de ese estilo porque uno controla el ambiente lo más que puede, pero es imposible controlarlo todo y según me advierten, mientras más crecen más se complica”.

Igualmente, Maria Alejandra Guzmán, quien el año pasado se convirtió en madre de una niña, expresó estar de acuerdo con esas opiniones.