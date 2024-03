Fanática decide nombrar a su hija en honor a Karol G después de la revelación de sexo en concierto

El segundo día de los conciertos de Karol G en República Dominicana, la artista complació a una fanática al ser la encargada de revelar el sexo del bebé que está esperando y en agradecimiento a eso, la niña llevará el nombre de la colombiana.

Marleny Peralta, la embarazada que asistió al show contó a Hola USA cómo hizo para que Karol G hiciera la revelación de sexo y reveló que le pondrá Delany Carolina a la niña.

La mujer, oriunda de Santiago, explicó que se enteró de su embarazo el mismo mes que compró la entrada para el concierto de la “Bichota”: “Siempre he amado a Karol G desde el principio. Compré la entrada para su concierto en noviembre y ese mismo mes me enteré de mi embarazo de casi tres meses”, dijo a la revista.

Peralta contó cómo se le ocurrió pedirle a la cantante que descubriera el sexo de su bebé:.

“Mis amigas me preguntaban cuándo íbamos a revelar el sexo de mi bebé, pero no teníamos idea porque El bebé nunca apareció durante la ecografía. Una semana antes de un concierto, fui al médico y finalmente supe el género. Le pedí al médico que me diera el resultado en un sobre cerrado. Mientras conducía a casa estaba escuchando a Karol G y en ese momento se me ocurrió la idea de revelar el género en el concierto. Lo hablé con mi mejor amigo y comencé a planificarlo. Sólo tuve una semana para planear todo, incluyendo qué escribir para llamar su atención y cómo entrar en el cañón de confeti en el concierto”.

Resaltó que tenía miedo que no le dejaran entrar el cañón de confeti y por eso tenía una segunda opción y es que le pidió a su hermana que escribiera el sexo del bebé en un sobre sellado, peor no hizo falta utilizar eso ya que pudo entrar el cañón y Karol G notó el cartel donde le pedía que hiciera la revelación.

“Lo que pasó en el concierto fue todo espontáneo; todos a mi lado hicieron su parte sin siquiera conocerme”, agregó Peralta. “Mi mamá y mi esposo también ayudaron para que Karol pudiera ver mi cartel; al frente tomó mi cartel; Fue como si ese momento fuera de todos. ¡Fue hermoso!".

Los padres de la niña tenían pensado ponerle Delany, si resultaba una niña pero después de lo que pasó, decidieron llamarla Delany Carolina, como el nombre de pila de Karol G.

Al detonar el cañón de confeti, Karol G gritó emocionada “¡Es una bichota!”, refiriéndose a que es una niña y bajó al público para tomarse fotos y videos con los futuros padres.