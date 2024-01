Clase artística llora la muerte del humorista Víctor Pinales

El fallecimiento de Víctor Pinales tomó por sorpresa a la clase artística dominicana, de la que formó parte desde 1987 cuando por casualidad al abandonar su hogar se encontró con un cura polaco que le ofreció interpretar a Jesucristo en una obra de teatro.

Luego de darse a conocer la triste noticia, sus compañeros de La Opción 13.0 rompieron en llanto durante la transmisión de esta tarde y otros colegas actores tomaron sus plataformas digitales para rendirle un homenaje.

Entre ellos, la actriz Maria Tavarez, con quien el comediante planeaba hacer una obra de teatro próximamente.

"Mi amigo adorado y querido Víctor. ¿Ahora qué hacemos? Cuando me dijiste de un dolorcito que tenías me decías: 'No me des muy duro loca en la comedia pereñengue que me duele mucho la espalda'. ¿Y a quién le voy a dar esos golpes?", dijo en una publicación en su cuenta de Instagram.

"El sábado te dije a ti que por favor me esperaras que yo me iba de viaje y me dijiste que me ibas a esperar. No lo hiciste mi loco, no me esperaste para volver a verte", agregó.

Y continuó: "Teníamos un proyecto de teatro este año, ¿y ahora? ¿Con quién la hago la obra? Yo sí te voy a extrañar carajo! Sé que estabas luchando por estar, sé que estabas luchando por quedarte. Dios tuvo la última palabra. Gracias porque fuiste un amigo cariñoso, respetable y profesional".

Mientras, su exesposa, la teatrista Karina Noble, con quien se casó en 1997, habló del momento en el que Pinales le contó que tuvo un sueño con Jesús.

"Vuela, vuela alto querido Víctor. Allá estarás con tú amigo Jesús, en aquel lugar que un día me contaste soñaste estabas con él, era el paraíso me dijiste. Qué brille para ti la luz eterna. Descansa en Paz", comentó Noble.

"Algún día nos volveremos a ver", señaló.

Por su lado, en una conversación con LISTÍN DIARIO, su amigo y colega Juancito Rodríguez describió a Pinales como "amigo del amigo" y "muy creativo".

La comunicadora Colombia Alcántara, quien recibió al actor en junio en su espacio "Al tanto", también expresó su dolor por la noticia que la tomó de sorpresa.

"Nunca sabemos cuándo será la última vez… esta fue mi última con Víctor Pinales y lo disfrutamos mucho tanto durante la entrevista como después de, paz amigo querido! Perdimos un gran talento", escribió Alcántara en su Instagram junto a imágenes de ese último encuentro con Pinales.

De igual manera, el expresidente de la República Leonel Fernández envió un mensaje de condolencia para la familia Pinales, sus cinco hermanos y su madre.

"Me permito expresar mi más sentido pésame por el fallecimiento del actor Víctor Pinales, distinguido seguidor y amigo, excelente profesional del arte y el humor, además, un gran ser humano. Solidaridad con sus familiares, amigos y compañeros de trabajo", dijo el político en X.

Otros mensajes:

"Dios sea tu morada... @victorpinales01 Nada somos y nada tenemos. Dios le dé fuerza a tu familia", Cheddy García.

"Víctor Pinales fue un gran amigo y un gran actor. Lamento su partida. Una noticia que entristece. Muchos lo recordaremos por su gracia y humor, su talento para plasmar emociones en el cine y la televisión. Que descanse en paz", Milagros Germán, comunicadora y ministra de Cultura.

"Me entristece la noticia del fallecimiento de Víctor Pinales, actor y humorista. Mi solidaridad para con sus familiares, amigos y relacionados. Paz a su alma", Roberto Salcedo, cineasta y director general de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep).