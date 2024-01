Natti Natasha comparte momento de complicidad con su hija

"Mientras sigo logrando todas las cosas que he soñado en la vida, siendo todo lo que quiero ser, me aseguro de tener junto a mi, la mejor compañía que papá Dios me pudo dar", compartió Natti Natasha en un mensaje sobre su hija Vida Isabelle Pina, de 2 años.

La cantante dominicana publicó varias fotografías junto a su primogénita en su cuenta de Instagram, donde se visualiza la complicidad entre madre e hija, en medio de la ausencia física de Raphy Pina en el diario vivir de ambas.

Natti Natasha procreó a su única hija con su mánager y prometido luego de atravesar un diagnóstico que le imposibilitaba quedar embarazada. Ahora, la artista define a su pequeña niña como "la manejadora de mi Vida y de mi corazón".

Fue durante su presentación en Premio Los Nuestro 2021 que la intérprete de "La falta que me haces" reveló que se encontraba en estado de gestación.

El 18 de febrero de ese año, Natti actuaba con Prince Royce cuando apareció mostrando su abultado vientre sobre el escenario para cantar su verso del tema "Antes que salga el sol".