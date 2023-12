Natti Natasha cuenta cómo son sus encuentros con Raphy Pina en prisión

Sentados, agarrados de manos, su hija Vida haciendo amistad con otros reclusos y sin encuentros sexuales, así son las visitas de Natti Natasha a Raphy Pina en prisión.

En una entrevista con Tanya Charry de "El Gordo y La Flaca", la exponente de música urbana y tropical habló por primera vez que cada dos semanas se reúne con su pareja y manager, quien se encuentra cumpliendo una condena de 41 meses desde mayo de 2022.

Aunque Natti Natasha asegura que se ha mantenido fuerte, admite que este tiempo no ha sido fácil. "Es complicado, más al principio porque yo sé que la gente no entiende ese sentimiento que a uno le da, yo personalmente era una persona que no entendía el gran dolor de nadie que estuviera preso porque nunca había pasado por esa experiencia, pero cuando me tocó es un luto", dijo Natti.

La intérprete de "La falta que me haces", canción que le dedicó al productor, cuenta con entusiasmo la evolución que han tenido sus reuniones en prisión, ya que antes debía ver a Pina con un cristal en medio, sin embargo, hoy pueden tomarse las manos.

"La niña se tuvo que acostumbrar a esa dinámica, pero ahora está en un campamento, gracias a Dios, donde estamos en una silla, nosotros literalmente nos sentamos, nos agarramos las manos, disfrutamos de la niña, que es amiga de todos los reos del lugar (risas), comemos y simplemente disfrutamos el tiempo que estamos juntos", continuó.

"Nosotras llegamos primero, entonces él sale por la puerta y ahí ellos (Raphy y Vida) tienen su saludo y su momento, tienen una dinámica muy personal ellos dos", abundó.

En ese sentido, la cantante dominicana reveló que, aun ante las limitaciones, su prometido estuvo involucrado en el proceso de la creación de su reciente álbum "Nasty Singles", que lanzó al mercado musical este 8 de diciembre y que consta de 16 canciones, incluyendo los sencillos lanzados en el último año y 6 temas nuevos.

Sobre su abstinencia de año y medio, Natti Natasha insinuó estar recurriendo a los consoladores al hacer referencia a la canción de Kany García, "Amigo en el baño".