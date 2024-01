Sebastián Bautista, tiktoker mexicano, falleció en un accidente automovilístico el pasado 13 de enero. La noticia, que comenzó como un rumor en redes sociales, ya fue confirmada por amigos cercanos del influencer.

Diana Estrada, creadora de contenido y amiga de Bautista, informó a sus seguidores sobre el lamentable deceso.

La joven se mostró conmovida y pidió a su comunidad no difundir noticias falsas o “chismes”.

“Chiquis, no sé qué voy a hacer sin ti. Tú sabes cuánto te amaba, me dejaste una herida muy profunda, solo le pido a Dios que me de fuerza para asimilar todo esto, porque la verdad me duele muchísimo. No tengo palabras”, escribió vía Instagram.

Vía Instagram, Estrada compartió una serie de fotos, videos y conversaciones que sostuvo con Sebastián Bautista, dando cuenta de la amistad que mantenían ambos tiktokers, pues se conocieron a temprana edad.

Además, la influencer reveló la causa de muerte de Bautista, quien presuntamente habría perdido la vida tras volcarse en un auto RZR en el que viajaba.

“Les pido de favor que dejen de circular las fotos de Sebastián, tengan por favor respeto. También dejen de levantar falsos y hacer chismes de lo sucedido, lo que pasó fue que tuvo un accidente en un RZR ("buggy"), no es para nada de lo que están diciendo y los chismes que está inventando”, escribió.