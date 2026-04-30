Día Internacional del Jazz: más de 100 años de notable presencia entre dominicanos

Entre los años 1915 y 1916, en medio de la incertidumbre y los conflictos bélicos que atravesaba República Dominicana durante la intervención estadounidense, había algo más allá de la hostilidad floreciendo entre la sociedad dominicana. En esta época, Estados Unidos trajo consigo armas, nuevas reglas y cientos de militares uniformados, pero también trajo su lengua, sus costumbres y como no, su música. Así fue como para esta época el jazz empezó a tomar más relevancia en la escena musical dominicana y poco a poco fue formando su propia identidad dentro de la isla.

Sin embargo, no se le puede atribuir todo el crédito a la potencia norteamericana, pues el jazz también fue un resultado multicultural de herencia afrodescendiente. Este género surgió en comunidades afroamericanas que en el siglo XIX residían en el estado de Nueva Orleans; fueron originalmente esclavos negros, quienes obligados a incorporar el lenguaje musical europeo a sus propios ritmos africanos para poder seguir haciendo música, dieron vida al jazz, convirtiéndolo en un símbolo de resistencia negra y en un género musical complejo y revolucionario.

En noviembre de 2011, la UNESCO designó oficialmente el 30 de abril como el Día Internacional del Jazz para resaltar el jazz y su papel diplomático de unir a las personas en todos los rincones del mundo.

En República Dominicana el saxofón (uno de los instrumentos musicales más emblemáticos del jazz) tenía historia en el país desde la década de los 1860, así que cuando llegaron las tropas Norteamericanas,no fue difícil para los músicos de la época incorporar este nuevo formato musical.

Aunque suene difícil de creer, el jazz, y en general los ritmos foráneos, despertaron resistencia entre ciertos dominicanos, quienes rechazaban la invasión norteamericana y lo que proviniera de ella. Por ejemplo, Pedro Henríquez Ureña en sus escritos sobre el merengue en “Música popular de América” en 1929, describe este género como “música moderna vulgar”.

Está demás decir que esta negativa no fue suficiente para detener la expansión de la corriente jazzística en suelo dominicano. La industria musical fue fomentando formatos musicales como las Big Bands y una vez establecido el jazz en el país, surgieron nuevas tendencias como el “Meren-jazz” el “Afro-Domincan jazz” entre otras conexiones que se han mantenido hasta la actualidad.

En la década de los 50s, Radio Guarachita era la emisora estrella del país, destacada por su difusión de la bachata, empezó también a incorporar el jazz en su repertorio musical y para esta época floreció la primera generación de jazzistas dominicanos.

Los que le dieron vida

Figuras como Rafael Solano, Homero León Díaz, Tutín Beras Goico, Freddy Ginebra y Federico Astwood, promovieron el género en clubes y centros culturales del país.

Fue en la década posterior, en los años 60s, cuando entra a esta escena musical un niño de tan sólo 14 años, sería un gran precursor y figura del jazz no tan sólo en tierras locales, sino una pieza clave del jazz caribeño y latino para el resto del mundo.

Así es como poco a poco el nombre de Michel Camilo va tomando cada vez más relevancia en la palestra musical. Desde joven estudió en el Conservatorio Nacional de Música y a los 16 años se convirtió en miembro de la Orquesta Sinfónica Nacional, llegando a Nueva York a seguir su pasión por el jazz en el año 1979.

No es de extrañarse que con esta amplia trayectoria, el dominicano Michel Camilo pasaría a tener una discografía reconocida con los más altos galardones de la música a nivel internacional, desde Grammys y Latin Grammys, hasta un Emmy y como no, varios Premios Casandra y El Soberano en el país.

Otro gran precursor fue Cleto Octavio “Tavito” Vásquez, quien fue uno de los primeros músicos en combinar el lenguaje popular del saxo típico dominicano con las influencias del jazz y el bebop en la improvisación. Igualmente, Francisco “Guillo” Carías, trompetista y pianista, fue el creador del primer concierto de jazz sinfónico en República Dominicana. El percusionista Guarionex Aquino desarrolló un lenguaje musical fusionando elementos de música brasileña, afro y world music.

Entre quienes han hecho grandes aportes al desarrollo del jazz en el país se encuentran también Manuel Tejada, Sandy Gabriel, Rafelito Mirabal, Pengbian Sang, Oscar Micheli, Patricia Pereyra y Sly de Moya.

El Jazz sigue vivo en RD

El jazz está presente hoy más que nunca en la escena musical de los dominicanos y la juventud se interesa cada vez más en este movimiento musical y cultural.

El Cabarete Jazz Festival (festival independiente), es un evento esperado y anhelado por los jóvenes dominicanos amantes de la música. Con más de 20 años brindando estas experiencias al público, ha tomado fuerza en el calendario cultural del país de cada año. Trayendo a escenarios locales a artistas de talla internacional y brindando una experiencia musical inmersiva en el país.

RetroJazz, una agrupación nacida en el 2001, nace con la visión de dar una nueva identidad y soplo de vida al jazz en República Dominicana, bajo la dirección de Pengbian Sang, la agrupación se lanzó a la misión de reinterpretar clásicos de compositores nacionales y convertir el cancionero dominicano a Jazz. Este formato tuvo tanto éxito entre los amantes de la música en el país, que su primer disco, “Jazzeando el Cancionero Dominicano Vol. 1”, fue reconocido en los Premios Soberano 2014 como Álbum del Año, un logro inédito para una producción de jazz en el país.