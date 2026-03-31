Rubén Cedeño y O.G Black, el dúo urbano que volvió a unirse 14 años después para llevar el mensaje de fe

A 14 años de decidir emprender caminos diferentes tras unirse como dúo de reggaetón en Puerto Rico en 2007, Rubén Cedeño (Guayo El Bandido) y Adolfo Ramírez Bruno (O.G Black) están de vuelta por fe.

En 2011, Cedeño anunció que se separaba musicalmente de su amigo de la infancia por su conversación al cristianismo, paso que años más tarde también dio Ramírez Bruno, quien actualmente se hace llamar El hermano Bruno y aceptó la invitación de su excompañero del género urbano para el remix de la canción “Enséñame” junto Yelianne.

Durante una entrevista con periodistas de LISTÍN DIARIO, El hermano Bruno confesó que se “molestó” y vio con una “traición” que Cedeño abandonara el proyecto para obedecer el llamado de Dios, aunque siempre conservaron su amistad.

“Hubo una separación profesional porque somos amigos desde niños, estudiamos juntos en la escuela y ya cuando éramos adultos fue que empezamos una relación laboral”, contó Ramírez Bruno.

“Por un tiempo no lo vi como él lo veía hasta que llegó mi momento de ser llamado por el Señor”, mencionó.

O.G Black, nacido en San Cristóbal, República Dominicana, se mudó a los 5 años a Puerto Rico, donde conoce a Cedeño, con quien compartía inquietudes por la música. Así que, Bruno es quien lo lleva a la música, llegando a trabajar con Héctor “El Father”, Daddy Yankee y Don Omar.

Mientras que O.G Black fue descubierto desde antes en un concurso de talento e hizo su debut oficial en el icónico álbum Playero 37, de Dj Playero, donde participaron Daddy Yankee, Master Joe, Yaviah, Lisa M, Get Funky, entre otros.

Sobre la idea del recuentro, Cedeño explicó que es “especial” colaborar nuevamente con su eterno amigo en esta etapa de sus vidas en la que ambos sirven a Dios.

“Eso es lo que realmente llena el corazón, tanto de Bruno como mío, que las almas puedan ser salvas y así como nosotros necesitamos ese auxilio de Dios, que otros puedan verse reflejados en este tema”, dijo Cedeño.

La canción “Enséñame remix” se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, incluyendo en YouTube, junto a un video con un mensaje de reflexión y motivación.