Agrupación “Lo de Aki” estrena álbum “Playlist” de temas urbanos convertidos a merengue

La agrupación “Lo de Aki” es una nueva propuesta basada en merengue, bajo la producción de Dahian El Apechao, la interpretación vocal de José Alberto Rojas y la mezcla y masterización de DJ Sammy.

El proyecto cuenta con ocho piezas musicales que apuesta por un merengue renovado que honra su historia mientras dialoga con el presente, se indicó en un comunicado.

La producción surge como respuesta directa a esa necesidad: un proyecto hecho en el corazón de República Dominicana, con amor para los de aquí y para la diáspora, que apuesta por un merengue renovado, con carácter urbano y visión global.

“Playlist” es una propuesta que toma canciones urbanas que ya viven en el subconsciente colectivo y las transforma al lenguaje del merengue y mambo callejero, respetando su esencia, pero llevándolas al ritmo que define el país, se explicó.

Video VIDEO. Lo De Aki - Si te pillara (Visualizer Oficial)



La carta de presencia del disco es el tema “Si te pillara”, del artista colombiano Belee, el cual cuenta con más de 700 millones de reproducciones en las plataformas digitales.

Canciones como “Química Sustancia”, popularizado por Arcángel y Don Omar, ¿“Cómo Dormiste BB?” de Rels B y “Toda” de Alex Rose (entre otros), encuentran una nueva vida entre güira, tambora y metales.

"No desde la copia, sino desde la reinterpretación: una adaptación con identidad dominicana que demuestra la versatilidad del merengue y su capacidad de dialogar con el sonido global sin perder carácter", comentaron los promotores.

La tracklist la componen los temas: "Química Sustancia" — Original de Arcángel, Don Omar; "Quédate (Beéle); "Si me soñaste" (Como Dormiste?) (Rels B); "Dale súbelo" (Súbelo) (Anuel AA, Myke Towers, Jhayco); "Toda" (Alex Rose); "Si te pillara" (Beéle); "Niveles" (Subiendo De Nivel), Jhayco; y "Como antes" (Rels B).