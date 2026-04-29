República Dominicana se suma a gran operativo internacional contra la explotación sexual infantil

El Ministerio Público de la República Dominicana, a través de la Procuraduría Especializada contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Pedatec), participó en la sexta fase del operativo internacional “Aliados por la Infancia VI”.

La operación, que abarcó 16 países, tiene como objetivo desmantelar redes de explotación sexual infantil en internet.

Durante la jornada, las autoridades dominicanas ejecutaron ocho allanamientos simultáneos distribuidos en cinco provincias del país.

Como resultado de estas intervenciones, se confirmó el arresto de una persona y la incautación de un arsenal de evidencia digital y documental, 17 teléfonos incautados, 4 computadoras y 2 tabletas electrónicas, 4 memorias USB y 16 discos compactos (CDs), asi como documentos de identidad y accesorios para armas de fuego.

Todo el material ocupado será sometido a un riguroso análisis forense siguiendo los protocolos de la ley vigente para fortalecer el expediente acusatorio.

El Ministerio Público destacó la relevancia de la cooperación internacional en la lucha contra los delitos de explotación sexual infantil a través de internet, resaltando que este tipo de operaciones conjuntas permiten una respuesta más efectiva frente a estructuras criminales que operan de manera transnacional.

Un despliegue global: 80 arrestos

El operativo no se limitó a la media isla. “Aliados por la Infancia VI” movilizó a cuerpos policiales en 16 naciones, incluyendo potencias europeas y gran parte de América Latina, como Argentina, Brasil, España, México y Estados Unidos (Puerto Rico).

"El despliegue coordinado logró un total de más de 266 allanamientos y el arresto de más de 80 personas a nivel global", informaron las autoridades.

La red de cooperación internacional incluyó a América del Norte y Central: México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá, República Dominicana y Puerto Rico, Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay, Perú y Uruguay, España y Francia.

Las autoridades destacaron que el análisis de la enorme cantidad de material digital confiscado será clave no solo para procesar a los detenidos, sino también para identificar y rescatar a posibles nuevas víctimas que aún se encuentren bajo situaciones de vulnerabilidad en la red.