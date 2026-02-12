Jennifer Ventura, actual Miss RD, protagoniza videoclip del tema "Dardos", de Romeo Santos y Prince Royce

La modelo Jennifer Ventura Marte, Miss República Dominicana Universo 2025, es la protagonista del videoclip de "Dardos", canción que pertenece al álbum conjunto de Romeo Santos y Prince Royce, "Better Late Than Never".

"El Rey" y "El Príncipe" de la Bachata anunciaron que el video musical será lanzado este viernes a las 12:00a.m., con motivo al Día de los Enamorados.

"Porque la ocasión lo amerita. Estreno hoy a la medianoche 'Dardos'. Etiqueta a tu San Valentín", escribió Santos en sus redes sociales junto a un adelanto del clic.

El sencillo alcanzó el puesto #1 en el Top Songs de Spotify en España, donde los artistas recibieron dos discos de oro, en medio de la promoción de su gira por Europa que iniciará el 25 de junio en Sevilla, España.

"BLTN" se estrenó en todas las plataformas digitales y tiendas físicas el pasado 28 de enero, debutando en el No. 1 de Top Tropical Albums y No. 2 en Top Latin Albums de Billboard.