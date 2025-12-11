Yailin recibe un disco doble platino por “Bing bong” y cuatro discos platino por “Chapa” y “Silla”

Yailin ‘La más viral’ celebró los discos de platino certificados por la Recording Industry Association of America (RIAA) que recibió por sus canciones “Bing bong”, “Chapa” y “Silla”, lanzadas en el año 2024.

A través de sus redes sociales, la exponente urbana compartió las imágenes de su disco doble de platino por “Bing bong”, los tres discos de platino por “Chapa” y un disco de platino por “Silla”, obteniendo un total de cinco reconocimientos por ventas de álbumes/descargas digitales o reproducciones en streaming.

Por la hazaña, la cantante dedicó un mensaje de agradecimiento a sus fanáticas en su canal de difusión de Instagram: “Gracias, mis Chivirikas, por todo el apoyo que me han dado desde el primer día. Miren hasta dónde hemos llegado hoy, y no hubiera sido posible sin cada una de ustedes. A veces yo pongo la cara, pero ustedes ponen el corazón, la energía y ese empuje que siempre me levanta”.

Foto que muestra el doble disco de platino que recibió Yailin de la RIAA por “Bing bong”, canción que acumula más de 400 millones de reproducciones en YouTube y Spotify.Foto: instagram

Añadió: “De verdad valoro lo mucho que se han esforzado por mí: las horas, las ideas, las palabras de ánimo, los momentos en que ustedes creyeron incluso cuando yo dudaba. Cada logro que celebramos hoy es tan mío como suyo”.

“Gracias por caminar conmigo, por sostenerme y por no soltarme. Esto es apenas el comienzo, y si lo logramos juntas una vez, lo vamos a lograr mil veces más. Las quiero y las valoro con el alma”, concluyó.

Cada canción supera los 200 millones de reproducciones en YouTube y Spotify: “Bing bong” (452 millones), “Chapa” (228 millones) y “Silla” (203 millones).

RIAA reconoció a Yailin con varios discos de platino.Foto: Instagram