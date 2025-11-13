“¡Qué viva el merengue!”: Pablo Alborán vuelve a cantar sus éxitos a ritmo dominicano

Luego de viralizarse su video cantando la versión en merengue de “Quién”, una balada que lanzó en abril 2013 como parte de su álbum “Tanto”, Pablo Alborán volvió a sorprender a sus fanáticos con la interpretación de otros de sus éxitos al ritmo del género tropical criollo.

Este miércoles, el cantante español interpretó “Solamente tú” y “Te he echado de menos” durante su entrevista en el programa “El Hormiguero”, donde mencionó el momento que vivió en octubre, cuando en el espacio radial “El Vacilón de la Mañana”, de La Mega de Nueva York, cantó la versión en merengue típico de su composición, que popularizó la orquestao El Grupaso.

“Hay un grupo que se llama El Grupaso, que canta, esta canción la cantaba siempre en sus fiestas y tal, hicieron una versión merengue y me pusieron ahí, me puse a cantar, yo feliz que la gente versione”, expresó el artista ante el conductor de televisión Pablo Motos.

“¡Qué viva el merengue!”, dijo.

El mes pasado, Alborán participó como invitado en "El Vacilón" para la promoción del concierto "Amor En Vivo" de la emisora Amor 93.1 fm, celebrado en UBS Arena.

A raíz de la interpretación de Alborán del tema "Quién" en merengue que se viralizó en redes sociales, el público pidió considerar el lanzamiento del remix de ambos.