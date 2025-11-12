La artista italiana Claudiess lanza su romántico homenaje a la bachata: "Víveme"

La talentosa cantante y compositora italiana Claudiess, reconocida por su exitosa fusión de la sofisticación europea con el ritmo caribeño, presenta su nuevo sencillo: la bachata “Víveme”.

El tema rinde un conmovedor tributo al clásico internacional de Laura Pausini, reinterpretado al ritmo del género dominicano.

El sencillo y su videoclip acompañante están disponibles en todas las plataformas digitales, reflejando la esencia de la propuesta artística de Claudiess: una fusión entre emoción, elegancia y autenticidad.

Además recientemente Claudiess interpretó el tema "Amor divino 2025", una poderosa colaboración junto al maestro de la musica tipica Yovanny Polanco. Esta nueva versión es una relectura del éxito original, ofreciendo una respuesta poderosa y emotiva desde una perspectiva femenina.

Una voz sin fronteras

Nacida en Gaeta, Italia, Claudiess demostró su pasión por el arte desde temprana edad, formándose con una sólida preparación técnica. A sus 25 años, se trasladó a la República Dominicana, su segunda casa y fuente de inspiración que la llevó a abrazar los ritmos tropicales.

Su versatilidad la ha llevado a crear éxitos en varios generos e idiomas, consolidándose en la escena tropical con temas como: "Maldito cupido" (2022) "Mis besos" (2023) "Ahora qué" (2023), una bachata pop con la que fue nominada a los Glamour Music Awards y Opuestos (2024) que tuvo su lanzamiento en Santiago de los caballeros.

Un viaje de disciplina y pasión

La artista ha logrado construir una sólida trayectoria marcada por la disciplina y la búsqueda constante de evolución, lo que le ha permitido conectar con públicos en República Dominicana, Italia, y Estados Unidos. Su participación en eventos de alta visibilidad, como los Carnavales de San Francisco de Macorís y La Vega, subraya su profunda conexión con la cultura dominicana.

Con el lanzamiento de “Víveme”, Claudiess reafirma su posición como una de las voces más auténticas y versátiles de la nueva escena pop tropical, demostrando que la música es un lenguaje que no conoce de nacionalidades.