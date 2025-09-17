Waddys Jáquez y Alberto Zayas presentan en Times Square “Dominicana, La Bella”

República Dominicana se adueñó de Broadway con un espectáculo que deslumbró a miles de espectadores y llenó de orgullo a toda la diáspora.

La producción “Dominicana, La Bella”, concebida y dirigida por Waddys Jáquez y Alberto Zayas, reunió a más de 100 artistas en escena, incluyendo un elenco de 40 bailarines, un vibrante batallón de Diablos Cojuelos y Lechones, y la participación estelar de grandes figuras de nuestra música: Milly Quezada, Joe Veras, Vaqueró y Manny Cruz, quienes pusieron a cantar y bailar al público con un repertorio cargado de identidad y energía.

Waddys Jáquez y Alberto Zayas demostraron ser una dupla poderosa, capaz de llevar la cultura dominicana a uno de los escenarios más emblemáticos del mundo, con una puesta en escena que fusionó música, danza y actuación.

El espectáculo, que se realizó el pasado lunes 16 en el corazón de Times Square, tuvo arreglos musicales de Antonio González y Pablo García, y coreografías de Laura Ramírez y Waddys Jáquez, reafirmó la riqueza cultural y el talento de nuestro pueblo.

“Dominicana, La Bella” no solo celebró nuestra identidad, sino que también rindió tributo a la diáspora dominicana, columna esencial de la economía y la historia de la nación, recordando que somos una de las comunidades más fuertes, influyentes y respetadas de los Estados Unidos.