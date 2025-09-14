60 años de "Yesterday", la melodía que soñó Paul McCartney y se volvió uno de los temas más versionados

“Yesterday”, la emblemática balada que Paul McCartney soñó y que no solo marcó un hito para los Beatles, sino que también se convirtió en la canción más versionada de la historia, cumple 60 años.

La melodía de "Yesterday" rondó la mente de Paul McCartney con el nombre de "Huevos revueltos" hasta que el beatle logró dar con el título definitivo de la canción durante unas vacaciones que inició en España en mayo de 1965.

El origen de la canción se sitúa en una mañana de finales del otoño de 1963. McCartney se despierta en la casa familiar de su novia de entonces, la actriz Jane Asher, después de haber soñado una melodía.

El escritor Peter Ames Carlin habló sobre el tema en una biografía de McCartney.

"Fue una cosa de lo más extraña. Al abrir los ojos en su habitación del ático de los Asher, casi se había tirado de la cama y bajado hasta el piano de la sala de música de la señora Asher, donde sus dedos encontraron lsa teclas correctas", relata el biógrafo en el libro.

El músico británico pensó que había "robado inconscientemente" aquella melodía de alguna otra canción, por lo que pasó meses mostrándola a amigos y conocidos, que le confirmaron que nunca la habían escuchado.

"Yesterday" fue editada como penúltimo corte del álbum de la banda sonora de "Help¡" (1965) aunque no pasó desapercibida: el sello Capitol la publicó como single en Estados Unidos. Hace ahora 60 años la canción fue emitida por primera vez en directo durante un concierto de los Beatles para la televisión. Paul se quedó en el escenario solo con su guitarra e interpretó "Yesterday".

Con el paso del tiempo, “Yesterday” se consolidó como la canción más versionada de la historia, con miles de registros oficiales. Grandes artistas como Frank Sinatra, Elvis Presley, Aretha Franklin, Ray Charles, Joan Baez y Plácido Domingo la interpretaron, entre muchos otros.

La BBC la nombró la mejor canción del siglo XX, mientras que MTV y Rolling Stone la eligieron como la número uno del milenio.

Según Forbes, ninguna otra canción generó más ganancias que “Yesterday” en el siglo XX. La BBC estimó en 2012 que había recaudado 19,5 millones de libras esterlinas en derechos de autor y McCartney, cuyo patrimonio supera los 1.200 millones de dólares, debe buena parte de su fortuna a esa melodía soñada que alguna vez lo llenó de paranoia, publica Infobae.