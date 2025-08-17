Dua Lipa, invencible a los 30

Con más de 66 millones de oyentes en Spotify, ganadora de dos Grammys (Mejor Artista Nuevo y Mejor Grabación Dance en 2019) y de varios Brit Award, y “Embajadora de Honor” de Kosovo (el país natal de sus padres), Dua Lipa llega a la treintena con una trayectoria de superación que comenzó a una edad muy temprana.

Luchando por la música desde los 15

Dua Lipa nació el 22 de agosto de 1995 en Westminster, Londres. Es hija de Dukagjin Lipa y Anesa Rexha (o Anesa Lipa), una pareja de refugiados de origen albanokosovar que encontraron en Reino Unido el hogar en el que empezar de 0 tras huir desde Pristina, Kosovo, por la Guerra de Bosnia.

Tiene dos hermanos pequeños, Rina y Gjin (o Gjini). Y, aunque nació en tierras británicas, vivió entre los 11 y los 15 años en Pristina, a donde la familia regresó temporalmente. Pero el sueño de la joven era la música y Londres la ciudad desde la que perseguirlo, por lo que siendo tan solo una adolescente volvió sola a Inglaterra para luchar por su carrera.

“Cuando lo recuerdo, pienso: ‘¡Caramba! ¡15 años son muy pocos’, pero en aquel momento tenía muy claras mis ideas de hacia dónde iba”. Y lo hizo sin caer en excesos: “creo que era muy consciente de que mis padres me habían permitido estar lejos de ellos… Confiaron tanto en mí que pensé: ‘No voy a arruinarlo’”.

Y es que lo de la música le viene de familia. Allá por los 90, su padre, Dukagjin, fue vocalista de la banda de rock Oda. Y en el hogar de los Lipa, Dua creció escuchándole tocar y cantar no solo canciones de su autoría sino éxitos de los grandes del rock.

Por eso, aunque durante su adolescencia fue modelo, ella tenía clara su vocación y firmó en 2014 un contrato con Warner Music Group. Así, el 2 de junio de 2017, debutó con su álbum homónimo, ‘Dua Lipa’.

El disco incluyó éxitos como “Be the One”, “IDGAF” y “New Rules”. Este último no solo superó los 3.150 millones de visualizaciones en YouTube y los 2.300 millones en Spotify, sino que alcanzó el número 1 en Reino Unido y el top 10 en Estados Unidos, catapultándola del todo como un fenómeno internacional.

El resto de su trayectoria siguió cosechando cifras similares. Y es que después de aquel primer trabajo, en 2020 vio la luz su segundo álbum, ‘Future Nostalgia’. Y el pasado 2024, fue el turno del tercero, ‘Radical Optimism’, del que destacan sencillos como ‘Houdini’, ‘Training Season’ e ‘Illusion’.

Canciones que gusten sin desvelar

En cuanto a su vida personal, Dua Lipa confesó en junio de 2025, en su entrevista con Vogue, su compromiso con el actor Callum Turner, con quien lleva saliendo desde enero de 2024. Un proyecto de futuro que describió como “muy emocionante”.

No obstante, ambos están centrados en sus proyectos profesionales, por lo que su boda tendrá que esperar: “Quiero terminar mi gira, Callum está rodando, así que simplemente estamos disfrutando de este periodo”.

Además, la artista también habló de maternidad: “Me encantaría tener hijos algún día”, afirmó, aunque todavía tiene la pregunta de “cuándo será el momento ideal” para satisfacer ese deseo: “creo que criar a un hijo implica mucho más que simplemente amarlo”.

Dado que siempre ha sido reservada con su vida privada, Dua Lipa ni siquiera habla de ella en las letras de sus canciones: “Es algo que reprimo, naturalmente… Algunas personas son tan abiertas con su vida privada que deciden ponerlo todo en una canción porque saben que atraerá la atención de la gente”, dijo en entrevista con 60 Minutes.

Algo que difiere de su metodología, porque para ella lo importante es “hacer música que a la gente le guste, pero no porque esté criticando a alguien o para atraer más clicks a expensas de un tercero”.

Y ahora, llega un momento importante en su vida: “Cumplo 30 en agosto y he estado pensando mucho en ello, porque los 20 son una época muy agitada en cuanto a la forma en que piensas sobre ti misma y tu cuerpo…”, relató a Vogue.

Una época que para ella termina: “ahora siento que he llegado a otro punto: he mejorado mi cuidado, mi ejercicio y mi baile. Me siento más segura que nunca, muy empoderada y fuerte; me siento bien cuando comparto mi energía con la gente en el escenario”, explicó.

Porque así vive Dua Lipa la entrada a la treintena: “Hay mucho de eso que me enorgullece de mi cuerpo y de cómo me sostiene”. Y sin duda, ese orgullo le da motivos más que de sobra para celebrar su cumpleaños mientras sigue triunfando y, por eso, tiene claro cómo se siente: “invencible”.