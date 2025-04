Rubby Pérez tenía planeado celebrar sus 50 años de carrera en junio en el Teatro Nacional

Rubby Pérez estaba planeando celebrar sus 50 años en la música con un evento en el Teatro Nacional, mismo lugar donde lo despidieron de esta tierra sus seguidores, amigos y familiares.

Micaías Pérez, hermano del cantante, contó que hace unas semanas Rubby le había pedido que no lo dejara solo porque iba a celebrar sus cinco décadas de carrera musical.

“Habían planes grandes. Hace unas semanas estaba en mi consultorio conversando con él y me decía `no me dejes solo porque voy a celebrar mis 50 años en el Teatro Nacional. Eso viene para junio y quiero que todos ustedes estén en la misma fila”, relató el médico en el cementerio Puerta del Cielo, donde a las 4:55 de la tarde este jueves fueron sepultados los restos del cantante.

Micaías agradeció al pueblo dominicano por el cariño expresado a su hermano y también lamentó la tragedia que cobró 221 vidas. “Es un momento muy triste para nosotros como familia”, expresó.

“Habían muchos planes, demasiados planes, pero siempre Dios tiene el control y el dominio de todas de las cosas. Yo quiero agradecer a todas aquellas personas que amaban a Robertico de verdad, lo amaban tal cual era, lo amaban como un hombre que Dios lo hizo imperfecto con virtudes y cualidades, aquellas personas que se acercaron a él y visualizaron más allá de un hombre normal”, se refirió Micaías.

Agregó: “Robertico tenía un corazón grandísimo, Robertico era un hombre muy social se preocupaba por la sociedad, se preocupaba por la dominicanidad”.

Por otra parte, se refirió al desplome del techo de la discoteca Jet Set, hecho que cobró la vida 221 personas y dejó decenas de heridos.

“Lamentamos que hoy tenemos una sociedad de luto, una sociedad que está llorando literalmente. Hay más de 400 familias que están en luto hoy y eso es solo porque no tenemos instituciones fuertes, aquí no hay quien regule, aquí no hay quien vele”, dijo.

Pérez murió la madrugada del marte 8 de abril mientras amenizaba la fiesta en el reconocido centro diversión de esta capital. Su cuerpo fue recuperado de los escombros la madrugada del día siguiente.

El 25 de marzo en la 40 edición de Premios Soberano, "la voz más alta del merengue" realizó una exitosa presentación de sus más icónicos temas.