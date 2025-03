El susto que pasó Romeo Santos mientras se sumergía en el agua durante un video con Natti Natasha

En octubre de 2019, Natti Natasha estrenó "La mejor versión de mí" (Remix) en colaboración con Romeo Santos.

Junto a la bachata inspirada en el éxito original lanzado en balada ese mismo año, los artistas presentaron un videoclip donde tuvieron un incidente que puso en peligro al líder de Aventura.

Durante una entrevista con la periodista colombiana Leila Cobo para la revista Billboard Latin, la cantante oriunda de Santiago de los Caballeros contó que le pidió a Dios que la escena que grabó su colega sumergiéndose en el agua dentro de un vehículo terminara con éxito y no lo molestara al punto de abandonar la filmación, ya que la puerta quedó atascada y quien tenía el control del carro soltó la cuerda completa haciendo que se hundiera en su totalidad.

"Yo no sé nadar y yo no sé si él sabía nadar... Yo me entré a la piscina y yo me frisé, o sea, la cara, yo no tenía ningún tipo de expresión por eso. Él entra, hay unos buzos que están alrededor, la puerta no le abre para él poder salir", dijo Natti.

"Él está adentro completo, si ven el video, el carro entra completo con él adentro y súper cool, no sé cómo él está aguantando porque está bajando lento, la puerta no abría para nada. Lo que pasa es que la persona que tiene el control controlando el cable que baja el carro se le fue completo", continuó.

Asimismo, la intérprete de música urbana y tropical confesó que dio por hecho que la estrella de la bachata abandonaría el proyecto, sin embargo, fue a secar su ropa y regresó al set.

"Ese día yo aprendí que la humildad que tiene él, las ganas de trabajar, muy profesional, de cuando tiene esa pasión por una canción y por un proyecto, porque también fue su idea, si no me equivoco, de estar en el carro y entrar a la piscina. Él volvió", señaló.

"Fue realmente loco, pero es uno de los momentos que nunca voy a olvidar y creo que, obviamente, él tampoco lo va olvidar y nadie del equipo, que yo espero que esos controles estén trabajando bien", finalizó.