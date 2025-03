Premios Soberano: 40 años de historia, de amor y desamor

Desde que se realizó la primera edición de los Premios Soberano (en sus inicios Premios Casandra, 1985-2012), el galardón ha pasado por un itinerario de cuatro décadas de amor y odio, sobrepasando las expectativas, rompiendo barreras y adaptándose al cambio, que obliga los nuevos tiempos. Un premio que inició con 12 categorías y este año ya suman 55.

En los 40 años de Premios Soberano, que este 25 de marzo tiene su entrega en el Teatro Nacional Eduardo Brito, reconocimiento que hace la Asociación de Cronistas de Arte, Acroarte, ha sido testigo del desarrollo del arte dominicano, ha visto nacer decenas de figuras en los medios de comunicación con nuevos estilos y manera de ejercer, ha contemplado el comportamiento de la música dominicana, el origen de nuevos géneros musicales, el nacimiento y crecimiento del cine dominicano y le ha dado acogida a las nuevas formas tecnológicas dentro de la comunicación. Más el tiempo y dedicación que ha dejado cada uno de sus miembros y directivas para llevar al pueblo un evento, que ya traspasó las fronteras.

Desde el año pasado el ceremonial se transmite por Univisión 41 y ya han llegado a Acroarte misivas de artistas mexicanos y colombianos pidiendo que se le invite al evento y que se le nomine. La transmisión local será a través de Color Visión, canal 9.

La presidente de la institución, la periodista Wanda Sánchez, y la secretaria general, la ex presidente de Acroarte, Marivell Contreras, durante un encuentro en Listín Diario abordaron gran parte de las situaciones que se dan alrededor del premio.

Wanda Sánchez y Marivell Contreras, directivas de Acroarte, durante un encuentro en Listín DiarioJorge Martínez

La entrega

“Hay una gran riqueza en toda esa historia que se teje durante tantos años en Premios Soberano, pero hay una palabra clave que la une y que es cónsona con el resultado final que tenemos, que es el compromiso y el amor. El amor desinteresado por el gremio, por la institución, por cultivar arte y la cultura de República Dominicana”, expone Wanda Sánchez.

El Premio que nació bajo las alas de los comentaristas de espectáculos que ejercían la crónica de arte, en los programas radiales, vio la luz, en medio de un tsunami merenguero que ardía en todo el país.

En ese entonces llegaron a denominarse 17 merengueros en una sola categoría decidiendo por un solo ganador.

Así se fue tejiendo la historia del premio, que siempre ha encontrado en los que no alcanzaron ser reconocidos, ni nominados en su momento, las ácidas y más crueles críticas a la institución y a sus miembros. Se dice que esto le da sabor al premio. También cada año los nominados celebran ser escogidos para optar por una estatuilla.

El día de la gran fiesta de los artistas, muchos deciden no asistir por entender que ya no ganarán. Otros se marchan de la sala Eduardo Brito, inmediatamente pierden la categoría que están nominados.

A pesar de repetirse año tras año esta misma situación el evento ha continuado reinventándose con nuevas categorías que se adaptan, que mueven y dan vida al entretenimiento.

Los cambios

De igual manera también el premio ha visto dejar atrás categorías en la que ya no existen competidores como Programa Juvenil y la que reconoce el género del rock.

“Hubo un momento en el país, a inicio de los años 90 y los albores del 2000, aquí había 50 bandas de rock, tocando, haciendo conciertos y trabajando, lamentablemente eso es algo que ha disminuido bastate… vimos cómo bajó el rock y sube la bachata, que gana terreno y se estabiliza, después llega el dembow, el merenhouse con Sandy Papo, Ilegales, Roy Tabaré y luego el merengue de calle”, ilustró Marivell Contreras.

En su discernir la Contreras recordó que existen categorías, como la de la bachata que tardó diez años para lograr ser reconocida como género musical.

Explicación

“Sucede que Acroarte es una institución formada por miembros que tienen todo tipo de ideas, y en la época que fui presidenta yo la bauticé como el “ala conservadora de Acroarte”, que existe, pero que de alguna manera esta “ala conservadora” se maneja a partir del reflejo del sentimiento social en torno a un tema. En algún momento todos los géneros musicales han tenido una alta tasa de rechazo y la bachata la tuvo por muchos años. Hemos roto muchas barreras, pero todavía quedan”, expuso la ex presidenta.

Sánchez ve la resistencia que , en su momento, se da con algunos miembros de Acroarte de aceptar determinado género musical, no es del todo negativa, según explicó es como dar un espacio de tiempo para saber si esta propuesta se va quedar o si, realmente, va a formar parte de la cultura dominicana, o simplemente .

Caso del merengue

“Hay un criterio elevado, con una conceptualización, que toma como punto de partida la cantidad de exponentes que forman parte de esa expresión. Por ejemplo, al merengue le dio mucha lucha lograr una categoría en el Latin Grammy, y el espacio se dejó perder por no tener los discos que requiere dicha categoría”, expuso Wanda.

Sobre el tema Marivell agregó: “El merengue tuvo su situación y es que al inicio para esta categoría en el Grammy debían de haber 50 producciones musicales, luego se bajaron a 25, y es lo que pasa ahora con los urbanos que no graban producciones completas, solo sencillos. No invierten en su carrera y se ufanan de tener dinero”.

Asistencia

Otra de las situaciones con las que también tienen que lidiar es con la asistencia a los conciertos, musicales y obras de teatro. Para la presidenta de Acroarte ha sido una tarea titánica el tener que asistir a todos los eventos, evaluables para el premio. Porque además de invertir su tiempo, dinero y familia, también se encuentran con el inconveniente de que algunos productores no facilitan las invitaciones para el jurado poder ser testigo de estas presentaciones.

El Ceremonial

Desde que en septiembre pasado se diera el anuncio de la fecha de la celebración del galardón, su productor César Suárez Jr. y Acroarte trabajan día y noche para llevar una gran producción artística y unas premiaciones justas.

En cuanto a la producción el tema estará girando en la conmemoración de los 40 años del Soberano. En ese sentido por el escenario desfilarán las personas que han sido columna del arte dominicano, ya sea en una participación artística, presentando categorías o rindiéndole homenaje.

“La gente siempre habla que debemos de darle oportunidad a los nuevos talentos, pero en esta ocasión diría que es una gran fiesta de legitimar lo que tiene valor artístico, porque Acroarte con el Premio Soberano, los artistas ven la máxima aspiracional y es una meta a seguir para los que empiezan su carrera, pero también es un refrendar de los que merecen ser visibilizado y llevarse el aplauso del público cuando lo ves en el escenario con una estatuilla en la mano”, expuso Wanda.

A la fecha ya se han anunciado los musicales, reconocimientos y homenajes artísticos que se verán esa noche, entre ellos al mexicano Alejandro Fernández, a los merengueros Belkis Concepción, Aramis Camilo, Miriam Cruz y Rubby Pérez. Esta semana concluirán con los anuncios de las figuras que serán reconocidas. También este año contará con la presencia de la actriz de origen dominicana Zoe Saldaña, ganadora de un Oscar por su actuación en la película Emilia Pérez.

La alfombra

El tormento de la alfombra roja ya no es tormento, simplemente las alfombras se desarrollan así, con un ir y venir de personas, que se atropellan al cruzar. No faltan las pasarelas una y otra vez de las mismas figuras, entrevistas, declaraciones, besos y demás yerbas aromáticas.

Según Wanda la alfombra de los premios es el mejor ejemplo de cuando invitas a una fiesta en tu casa y los invitados llegan tarde o llevan a otros invitados . “La alfombra roja va muy de la mano con la educación y el comportamiento de los invitados”, aseguró Wanda.

Marivell lo ve de otra manera, según entiende la alfombra roja no puede ser un evento idílico que cada cuatro minutos pase una figura y se le entreviste sobre su vestido.

“Las alfombras no funcionan así, ya no tendría gracia si no vemos todo lo que sucede, como por ejemplo que todos los invitados llegan a la misma hora, y por eso no podemos quitar la alfombra”, apuntó.

Los conductores de la alfombra roja de los Premios Soberano 2025 son Karen Yapoort, Raeldo López, Nahiony Reyes y Reading Pantaleón.

En ocasiones este pre show se ha llevado la atención de los televidentes marcando en rating más que el ceremonial. El año pasado la producción previó que no sucediera al presentar dos musicales y llevar a escenas figuras como Juan Luis Guerra y Fernando Villalona, haciendo que el premio se mantuviera en alta y continuará así durante su desarrollo.

Los diferidos

Que la Sala Eduardo Brito luzca vacía durante el desarrollo del ceremonial, en parte se debe a que muchos de los invitados prefieren no asistir porque las categorías en las que están nominados se entregarán diferidos, es decir, antes de comenzar el show.

“Creo que ya es hora que nosotros debemos comenzar a entender que el día del premio es una fiesta que tenemos que disfrutar, así como pasa en otros países con las premiaciones que todos los invitados gozan el que gana y los pierden”, explicó Wanda.

Marivell vuelve a tocar el tema de educación en este punto y de la desconsideración que ejercen los artistas a Acroarte y a todos sus miembros. “Da mucha pena cuando los artistas ganan y no suben a recoger el premio. Nadie piensa en todo el trabajo que nosotros hacemos y todo lo que nos cuesta mantener ese premio a flote”, recordó Marivell.

Otra situación son las críticas y juicios que no solo hacen las figuras del entretenimiento, periodistas de la crónica y la sociedad. A pesar de ello la institución continúa evaluando, nominando y premiando cada año. Aunque en ocasiones algún miembro se moleste, en definitiva ese nunca será el sentir de la institución .

Para los que se quejan por los que nunca le han nominado o los que nunca se le ha premiado ambas periodistas recordaron que Acroarte es una institución democrática, que evalúa y a través de una votación se eligen los nominados, y luego por votación los ganadores. Wanda recordó que mucha gente recibe nominaciones después de años de carrera como Luz García, nominada como presentadora y Marta Heredia como artista del Año.

“A veces son las circunstancias, cada año es distinto. Lo que Acroarte intenta es mantener agarrada las riendas del caballo al paso que no está dando”, expuso Marivell.