Elton John revela que perdió la visión del ojo derecho y el izquierdo "no está en su mejor momento"

Elton John reveló que sus problemas de visión han empeorado tras la infección que sufrió en julio.

Durante la entrevista con Robin Roberts en el programa de televisión "Good Morning America" con motivo a la promoción de su próximo documental, "Elton John: Never Too Late", el artista, de 77 años, afirmó que está ciego del ojo derecho y no ha podido terminar su álbum.

"Desgraciadamente, perdí la visión del ojo derecho en julio porque tuve una infección en el sur de Francia. Ya han pasado cuatro meses desde que no he podido ver. Mi ojo izquierdo no está en su mejor momento", informó.

"Hay esperanza y ánimo de que todo saldrá bien, pero estoy un poco estancado en el momento, porque puedo hacer algo así, pero cuando voy al estudio y grabo, no lo sé. Porque no puedo ver una letra para empezar", añadió.

A pesar de las dificultadas que ha enfrentado con respecto a su salud, el ganador del premio EGOT se considera "el hombre más afortunado del mundo".

Fue en septiembre cuando John dio a conocer por primera vez que estaba luchando contra una grave infección óptica.