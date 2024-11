Monte Cristi: Investigan cuatro personas por cautiverio y robo a músico que toca con Anthony Santos

En el distrito municipal de Santa María de la provincia de Monte Cristi, miembros de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim) de la Policía Nacional han detenidos a cuatro personas vinculadas al cautiverio y robo a un músico que toca con el bachatero Anthony Santos.

El músico Rafael Martínez Brito, mejor conocido como “Chiquito Tambora”, dijo que estaba acostado a las 3:00 de la mañana y que los malhechores penetraron a su vivienda a través de una persiana por la parte trasera de su residencia.

“Y penetraron dónde yo estaba acostado con armas blancas y me la pusieron en el cuello y me dijeron que no me moviera que nada me iba a pasar y al final para ellos salir me amararon las manos detrás, yo pude quitarme el atado con un cuchillo”, indicó.

Chiquito Tambora enfatizó que le robaron su celular, pasaporte, cédula, 80 mil pesos en efectivo y mucha ropa, los cuales la transportaron en dos maletas negras.

“Eran dos haitianos, no sé si habían más afuera, yo espero que el Gobierno tome carta en el asunto, sino las comunidades van a tener que unirse para resolver este caso”, dijo, destacando que toca con el Anthony Santos desde hace aproximadamente 32 años.

Sobre las personas detenidas una fuente policial dijo que el músico dijo que esos no los malhechores que lo mantuvieron en cautiverio y le robaron sus pertenencias, por lo que continúan las investigaciones en torno al hecho.