La sexualización de menores de edad en canciones abre de nuevo la polémica

Karol G y varios artistas colombianos se encuentran en el ojo del huracán por su las letras de su más reciente canción “+57”, la que muchos afirman es una “apología a la sexualización de menores”.No es la primera vez que este tema de la normalización de relaciones sexuales de adultos con menores de edad causa indignación en la población.

Desde mediados de siglo XX, son muchas las canciones que tratan ese tipo de relaciones. Las hay en la salsa, en el merengue, la bachata, en las rancheras y en el reguetón, demostrando que no es solo exclusivo de un género musical.

En República Dominicana hay varios casos sonoros, en voces de Luis Miguel del Amargue, Eddy Herrera, Fernando Villalona, Vicente Pacheco, Alex Bueno, Kiko Rodríguez, Raulín Rodríguez y varios más.

POLÉMICA ACTUAL

En esta semana, en Colombia se abrió una polémica desatada por la canción “+57”, compuesta y producida por varios artistas, entre los que se encuentran Karol G, Feid, Maluma o J Balvin y cuyo nombre proviene del prefijo telefónico del país suramericano y fue presentada el pasado 7 de noviembre.

El tema, que también cuenta con la participación de Blessed, Ryan Castro y DMZF y fue producida por Ovy on the Drums, ha sido objeto de críticas en redes sociales por versos que supuestamente hacen apología de la sexualización de menores y la droga y porque en la ciudad de Medellín, de donde son los cantantes, hay cifras de explotación sexual infantil muy altas.

LAS LETRAS

“Una mamacita desde los fourteen (catorce) / Entra a la disco y se le siente el ki”, es la barra del conglomerado artístico colombiano, que ha causado controversia entre las personas comunes como de políticos, comunicadores, artistas y hasta la revista Rolling Stone, la cual le dedicó un artículo titulado “El desastre de +57”, a raíz del cual vino la hecatombe mediática.

“Es gravísimo que, a estas alturas de la conversación sobre la narcocultura y la cultura de la violación, se sigan tocando libremente temas como la sexualización a menores en las canciones. Sin importar de qué género musical se trate, cantar sobre niñas que “están buenas” no está bien y en lugar de romper con la normalización, este sencillo perpetúa la sexualización de menores”, reza parte del escrito firmado de la revista especializada en música.

Ante la lluvia de críticas, la intérprete de “Mañana será bonito” salió a disculparse y dijo que la letra se sacó de contexto.

“Desafortunadamente, se sacó de contexto la letra de una canción con la que buscaba celebrar la unión entre los artistas y poner a bailar a mi gente”, dijo Karol en un comunicado.

"niña coqueta"

Lo registrado en estos días en Colombia recuerda que en República Dominicana, Puerto Rico, España y otros países hispanos en otros tiempos se han suscitado controversias similares.

En 2021, Luis Miguel del Amargue vivió una situación parecida cuando su tema “Niña Coqueta” (grabado hace más de 20 años) sufrió una pegada y se ubicó en los primeros lugares de la radio, pero eso trajo consigo críticas de la sociedad por normalizar las relaciones entre adultos y menores de edad, debido a que el tema recrea la historia de un adulto que rechaza el amor de una niña de 13 años, pero que en dichas letras éste la llega a definir como su “tesoro mañanero”.

En ese momento, el bachatero explicó que la canción fue escrita por uno de sus músicos, Carlos Carrasco, cuando tenía 16 años, por lo que no ve nada pecaminoso en la historia, la que fue creada en un amor entre dos menores de edad.

"demasiado niña"

En el merengue “Demasiado niña”, que canta Eddy Herrera, se refleja un coqueteo con una menor de 13 años, a la que prefiere respetar porque no sabe amar.

“Si tú no fueras tan niña, yo te llevara conmigo y si no fueras tan angelical, mi amor a ti me atrevería a entregar. Y es que eres demasiado niña para empezar a amar, eres como una fruta nueva que no se debe tumbar”, dice “Demasiado niña”, que se desprende del álbum “Me enamoré”, con el cual Eddy recibió su primera nominación a “Mejor Álbum Merengue” en los Grammy Latino del 2000.

"colegiala"

Uno de los merengues más pegados de los tiempos dorados fue “Colegiala”, de 1984, en voz de Alex Bueno: “Y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor...”.

Fernando Villalona también inscribe en su repertorio “Muchachita mía”, en la que le canta a una estudiante: “Muchachita mía, otra vez has faltado al colegio solo por venirme a ver. Ya empesaste a pintarte la cara para lucir mujer...”.

Del siglo XX, Vicente Pacheco menciona en un tema, titulado “Se acaba mi vida”, a una niña de apenas once años, a la que enseñará a besar, “ya que no tiene experiencia”.

URBANOS

En la música urbana hay todo un capítulo de letras que involucran la temática de menores de edad.

Hace 11 años, Chimbala pegó "Ella tato", en el que él se la va a robar "y no me importa que sea menor, me la voy a lleva y no me importa que su papá sea coronel".

El Lápiz Conciente es otro que entró en esa zona conflictiva con el clásico tema "las menores me quieren mangar".

historia diferene

En el tema “13 años” Wilfrido Vargas cuenta una historia que va contra esa corriente y es que relata que un adulto salió de una taberna con una niña de 13 años y cuando llegó a la guarida y se dio cuenta de su edad “se me cayó la copa de la mano, se me quitó la sucia borrachera, le dije: - no lo hagamos-. Y la vestí entera. Volví a la maldita vellonera, busqué a quien la hizo que viniera a vender sus encantos para darle una pela...”.

"NIDO DE AMOR"

En 1979 Gran Combo de Puerto Rico, a ritmo de salsa, grabó “Nido de amor”, en la que se intuye que un adulto le pide a una menor no ir al colegio para que esta se quede a su lado.

“Amor de mi vida no te vayas pa’l colegio, di que estás enferma y quédate un rato conmigo... Y tú bien sabes que cuando llueve nunca hay clase en el colegio”, reza la salsa que desde esa época suena en las emisoras del país.

El repertorio de baladistas también está minado de ese tipo de letras. Solo hay que echar un vistazo a los temas “Pequeña amante”, en voz de Braulio, o a “Celos de mi guitarra”, de José Luis Perales.

“Celos de mi guitarra” relata la historia de un señor que aclara que su adolescencia ya pasó, pero que cree que la joven de 15 años con la que ha compartido tiempo siente celos de cómo él toca a su guitarra. Claramente habla de una relación prohibida, pero en un punto él hace entender que la dejó “vivir sus quince años” mientras él “promete soñarlo”.

"EL PROFE"

El grupo argentino Miranda también tiene en sus letras de electropop en el tema “El profe” a un hombre mayor que desea ser el profesor de una menor en el amor.

“Yo quiero ser tu profe, mejor dicho profesor, el que te enseñe del amor, lo que sabes y disimulas, quisiera que me mientas cuando pregunte tu edad”, canta Miranda.

“La Martina”, en voz del fallecido Antonio Aguilar, habla sobre cómo un señor se da cuenta de que su nueva mujer no es virgen y la devuelve a sus padres por ser una “mañosa”. s, en ánimo de reconocer y estimular el crecimiento de nuestra industria.

Orígenes. La normalización de esta práctica viene de que en siglos pasados las niñas recibieron una herencia cultural en la que veían cómo sus bisabuelas, abuelas y hasta madres pudieron ser forzadas a tener hijos o casarse con hombres mayores, aún siendo menores de edad. Por suerte, esta realidad ha comenzado a cambiar en los últimos tiempos.