El Blachy: “El típico cruzó el peaje hace mucho tiempo, pero estaba bajo perfil y ahora le dimos esa chispa”

El Blachy tiene 16 años en la música, tocando en orquestas reconocidas, pero no fue hasta hace poco que el merenguero típico logró su anhelada pegada.

Aunque durante mucho tiempo en el argot popular se dijo que el merengue típico “no cruzaba el peaje”, haciendo referencia que ese género solo lo consumían en la región del Cibao, El Blachy no comparte esa opinión y asegura que “el típico cruzó el peaje hace mucho tiempo, en los tiempos de Kiko el Presidente, Krisspy, pero se había bajado un poco y ahora le dimos esa chispa, pero no me doy ese bombo de decir que fui yo que crucé el típico, lo que pasa es que estaba bajo perfil y ahora le pusimos esa chispa después del peaje”.

Y es que actualmente, con la versión en merengue típico que hizo de “Hola perdida”, el cantante está gozando de los frutos de un trabajo que viene realizando por años.

En el podcast EL CUARTICO del Listín Diario, el artista contó que antes este tema lanzó “A qué vuelves” una canción inédita, pero “nadie le hizo caso”.

“Yo siempre vivo buscando y me encontré con este tema es de Luck Ra, quienes son argentinos, y a mí el tema que me da nota yo lo hago y lo paso a típico, eso es lo que me ha dado resultados”, dijo El Blachy y tiene razón porque remasterizó “Sobrio” de Maluma y también ha logrado una buena aceptación en el público.

El Blachy inició su carrera en la Merengue Band, la orquesta del Hotel Jaragua, donde estuvo por un año, para luego pasar a formar parte de la banda de Wilfrido Vargas por cinco años y luego estuvo con Yovanny Polanco por nueve años. También pasó por Banda Real, a los que calificó “como su universidad”.

Fue antes de la pandemia cuando Yovanny Polanco anunció que se iba a tomar un descanso, lo que obligó al Blachy iniciar su proyecto en solitario.

En los últimos años, la música típica ha tenido un resurgimiento con nuevos exponentes entre los que se encuentra El Blachy y esto se ve reflejado en la cantidad de fiestas que realiza al mes. Solo en noviembre tiene agendada unas 40 y en diciembre unas 60: “Mi vida ahora mismo es solo tarima y música… dormir, descansar”.

La pegada también se ve reflejada en los bolsillos del intérprete de “Una noche”, quien aseguró que le está yendo muy bien económicamente.

“Se tá picando bien”, dijo refiriéndose a sus finanzas. Lo más caro que se ha comprado: “Una Land Cruiser 2024 y un juguetito que era mi sueño, que es un Corvette. Se deben, pero con las fiestas de diciembre se paga eso”, dijo entre risas.

Aunque en la actualidad está disfrutando de estar en el gusto popular, el merenguero, oriundo de Santo Domingo, tiene los pies sobre la tierra y sabe que nada es para siempre: “Todo lo que sube baja y yo estoy preparado para bajar en cualquier momento y cuando baje yo disfruto de mi familia”. El artista, de 43 años, está casado y es padre de cuatro hijos.

En lo personal, el merenguero se describió como un hombre romántico, que tiene “bien” a su esposa y que, aunque no le da regalos caros, “le dije (a su esposa), ´tú y año tienes por qué trabajar, ya quédese tranquila en la casa´”.

El merenguero de nombre Blas Darío Fragoso explicó que su apodo de “El Blachy” viene de su abuelo, a quien le apodaban de la misma manera.

Para el año próximo, El Blachy viene con varias colaboraciones con artistas nacionales e internacionales, entre ellos, Chimbala, Bulin 47, y está buscando grabar con Jay Wheeler.

No le gustan las letras de doble sentido

Pese a que tiene ya pautada esas colaboraciones con urbanos y que en los últimos años exponentes de la música típica se han inclinado por el doble sentido en sus letras, El Blachy dice que no se iría por ese estilo y se queda con su “romantiqueo”.

“Eso (el doble sentido) tiene su público, pero el público mío no es de doble sentido, por eso yo trato de cuidar mi imagen, mi público... porque me escuchan muchos niños. Yo vivo subiendo niños cantando mis temas”, expresó.

Este año el músico se alzó con el premio Soberano en la categoría Conjunto Típico y espera recibirlo nuevamente en el 2025. “El Blachy trabajó para ganarse su Soberano y este año también. Lo digo con esa seguridad porque es increíble lo que está pasando con mi carrera; estoy pegando tema tras tema y no sé si es una bendición, pero estamos positivos”, dijo a las periodistas Ashley Ann, Yerlendy Abad y Audry Trinidad.