"Como abeja al panal", Adalgisa Pantaleón cumple 70 años: "Gracias mi Dios, gracias por lo que he vivido"

¿Quién no reconoce su voz en la emblemática canción “Como abeja al panal”? Adalgisa Pantaleón, la cantante que se encumbró en la música popular dominicana como parte del grupo 4-40 de Juan Luis Guerra, cumple este domingo 70 años de vida.

"Gracias mi Dios, gracias por lo que he vivido", posteó la artista al agradecer al creador "por tu gracias y lo que has hecho conmigo".

También "por todo lo que llega a mi vida, sin importar mis experiencias buenas o menos buenas" y "por mis hijos y nietos, los amigos, por mi canto y la poesía".

Adalgisa Pantaleón estableció una larga carrera luego de ganar el tercer lugar del Festival de la Voz, en 1971, en el que Fernando Villalona quedó en quinto puesto.

Adalgisa trae el artista en la sangre y desde jovencita se le veía de aficionada cantando en concursos de la escuela y en el coro de la iglesia de San Francisco, ciudad nordestana donde nació el 10 de noviembre de 1954.

Además del canto, actuó en obras teatrales, en programas de televisión ("De Noche", "Con Cuquín" y "El Show de Roberto Salcedo") y en el cine en 1997 fue actriz de reparto de la película “Nueba Yol 3: bajo la nueva ley”, protagonizada por Luisito Martí.

Video "COMO ABEJA AL PANAL" - JUAN LUIS GUERRA Y 4-40 (VÍDEO OFICIAL) (1080P HD)



En 1989 ingresó, con la idea de permanecer solo tres mese, como una de las voces estelares del grupo 4-40 de Juan Luis Guerra… “Yo teniendo una carrera de solista no lo pensé mucho y entré a 4-40".

Este domingo, Adalgisa también agradeció "por los personajes que encarno, por todos los que han sido mi ejemplo" y "por los que han estado conmigo en cada momento".

Por igual, extendió sus agradecimientos a quienes "me han tendido su mano" y "los que me dan su cariño aún sin conocerme, por los que me dan su abrazo y han estado en lo más triste y lo alegre".