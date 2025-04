Liberan a Tempo tras ser arrestado en Puerto Rico por posesión de munición

El exponente urbano David Sánchez Badillo, conocido como “Tempo”, quedó en libertad tras ser arrestado en el aeropuerto Merceditas, en Ponce, luego que se le detectara una bala en su equipaje, antes de abordar un avión con destino a la ciudad de Orlando, Florida.

La información fue confirmada a El Nuevo Día por el licenciado Pablo Colón, representante legal del artista, quien explicó que su cliente -que se dirigía al estado de Florida para participar en la boda de su hija mayor- colaboró en todo lo que le solicitaron las autoridades.

“Él lleva una maleta de mano y en el aeropuerto detectan, a través de la máquina que utilizan para revisar el equipaje, un metal, que resulta ser una bala. Esa bala estaba en el borde de una caja de un reloj”, dijo Colón, en entrevista telefónica con este medio.

Ante el hallazgo, dijo, los oficiales arrestaron al cantante y alertaron a la Policía. “El agente que tuvo a su cargo el asunto, decidió consultar con la Fiscalía federal y la fiscalía envió unos agentes que estuvieron con nosotros en la tarde”, mencionó.

Cooperó y se quedaron con sus celulares

El abogado del intérprete de la canción “El Mundo Cambió” mencionó que “se cooperó con la investigación absolutamente. Todo lo que requirieron se le dio. Todo lo que pidieron que se hiciera, se hizo y, en efecto, se le permitió quedar en libertad en lo que se investiga”.

Aunque la Policía confirmó que el Negociado de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, en inglés), asumió jurisdicción del caso, el licenciado explicó que dicha agencia “evalúa si hay causa para determinar si van, en efecto, a asumir jurisdicción del caso”.

Reveló que el artista accedió a entregar sus celulares “para que constaten que no tiene nada que ver con algo delictivo”.

“Ellos pidieron retener algunas cosas de las que él llevaba. Las cosas que estaban en su maleta prefirieron llevárselas todas y yo no tuve ningún problema. Yo, en algún momento, dije que podían quedarse con todo. Nosotros, como dije, todo cuanto ellos quisieron ingadar, fue producido”, agregó Colón.

“El caso no va a tener trascendencia jurídica más allá del mal rato que pasó este muchacho, que estuvo detenido desde horas de la madrugada hasta la tarde y lo dejaron en libertad. ¿Por qué lo digo? Porque, primero, ingenuo por demás sería una persona que coloque adrede un proyectil de bala en su equipaje y mucho más el equipaje que llevaba de mano", dijo.

Qué alega el artista

Explicó que el artista tiene gente en su equipo de trabajo que cuentan con licencia de portación de armas. “Él (Tempo) mostró absoluto desconocimiento de la presencia de esa bala en el equipaje cuando, en efecto, le dicen que hay una bala ahí”, sostuvo.

Por ende, explicó que “se teoriza que sea alguna bala proveniente de algunas de las armas de los guardaespaldas de él (Tempo), que me dice que hay muchas personas que trabajan con él, que tienen armas de fuego y licencia para portarlas”.

Según las autoridades, el exponente urbano no cuenta con licencia de portación de armas.

“Ante el hecho real de que se trata de un solo proyectil, ante las circunstancias particulares de que no encuentran ninguna otra cosa, nada en lo absoluto que tenga que ver con actividad ilegal y, ante el hecho de que nosotros nos mostramos receptivos a permitir que las autoridades realicen la investigación que quieran realizar, pues me parece que esto no va a tener ninguna trascendencia jurídica”, dijo Colón.

Según el licenciado, a raíz de la detención del exponente de música urbana ha recibido varios mensajes de personas que alegan que le han pasado lo mismo y que no ha habido trascendencia ninguna en sus casos.

“Teorizo, a base de mi experiencia y de las circunstancias del caso, que no debe tener ninguna trascendencia jurídica”, mencionó el abogado, quien indicó que esta es la primera vez que el artista se ve involucrado en un caso de esta índole tras salir en libertad, en el 2014, de una prisión federal.

“Ha hecho las cosas correctas e independientemente de los errores que haya cometido, Tempo es una persona respetada en este mundo de la música y es una persona que ha tenido no solo impacto él mismo con sus canciones, sino con lo que escribe para otros”, añadió.

A su entender, una de las cosas que se evaluaría es que el artista cumplió cabalmente con sus condiciones de libertad bajo palabra. Aclaró que el exponente urbano completó no solo su sentencia de prisión, sino que cumplió con el término de libertad supervisada.

“Tempo no le debe nada a los federales en términos de su libertad. Ya él cumplió cabalmente con eso. En este momento, no hay ninguna supervisión federal. Tempo puede sentirse libre a donde quiera que vaya”, dijo.

Tempo resultó convicto en el 2004 por distribuir cocaína, heroína, crack y marihuana, además de posesión de un arma de fuego.

Inicialmente, fue sentenciado a 24 años y meses de prisión. Sin embargo, en 2011, tras una tercera apelación donde negoció declararse culpable, el juez determinó reducir la sentencia original a 15 años, de los cuales cumplió 11 años y seis meses encarcelado.

Su excarcelación provocó un movimiento bajo la consigna de “Free Tempo”. Finalmente, salió de prisión 2014 y se reintegró a la libre comunidad bajo libertad supervisada para cumplir el resto de su sentencia.

“Él lleva mucho tiempo fuera de esta actividad que en algún momento ustedes saben que admitió expresamente que había estado activo en ese mundo de la delincuencia, pero que ahora pues mira hacia otra perspectiva y, precisamente, quiere continuar con su carrera y culminarla dignamente”, mencionó Colón, a preguntas de este medio.

En 2017, Tempo enfrentó problemas con la justicia cuando fue arrestado, junto a otras tres personas, por presuntas violaciones a la Ley de Tránsito.

En ese momento, según la Policía, los agentes alegaron que encontraron sustancias controladas en el vehículo. Sin embargo, quedó libre poco después luego que las autoridades no encontraran evidencia en el auto.

“A mí me parece que, al final del camino, todo va a salir bien. Él salió de todas esas cosas negativas que alguna vez ocuparon su vida. Él me dice Pablo: si hay cosas que yo quiero tener en este mundo es tranquilidad y seguir haciendo las cosas correctamente”, mencionó Colón.

Al momento, no hay una fecha establecida para que el artista comparezca ante las autoridades.

Por su parte, el capitán Herminio Ramos, del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce, también confirmó que el artista quedó en libertad.

La bala que se le ocupó al artista era de calibre .40.

“Las agencias federales tomaron jurisdicción del caso, lo dejaron en libertad y ellos continúan su investigación. Posteriormente, determinarán qué acción van a tomar”, puntualizó Ramos.