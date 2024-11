Amigo de Liam Payne, imputado de su muerte, habla de su último encuentro con el cantante

Luego de ser imputado por la justicia por abandono de persona seguido de muerte, en concurso ideal con suministro y facilitación de estupefacientes, Rogelio “Roger” Nores, el amigo argentino de Liam Payne, rompió el silencio y brindó detalles del último encuentro que mantuvo con el cantante, minutos antes de su muerte.

El empresario dio una entrevista exclusiva que fue publicada por Daily Mail este jueves, luego de que la fiscalía que investiga la causa de la muerte del exmiembro de One Direction confirmaran su imputación junto a la de otras dos personas, Nores rechazó las acusaciones. “El 17 de octubre presté declaración ante el fiscal como testigo y desde entonces no he vuelto a hablar con ningún policía ni con ningún fiscal”, aseguró.

Nores desestimó, además, la acusación de haber abandonado a su amigo mientras este se encontraba en una situación por demás peligrosa. “Nunca abandoné a Liam. Fui a su hotel tres veces ese día y me fui 40 minutos antes de que todo sucediera”, afirmó Nores.“Había más de 15 personas en el vestíbulo del hotel charlando y bromeando con él cuando me fui”, indicó. Y agregó: “Nunca me imaginé que algo así sucedería”.

Además, en la entrevista al medio británico explicó cuál es el vínculo que lo unía a Payne. “Yo no era el manager de Liam, él era solo un amigo muy querido. Estoy realmente desconsolado por esta tragedia y he extrañado a mi amigo todos los días”, indicó.

La entrevista se publicó horas después de que la Fiscalía Nacional en lo Criminal N° 14 imputara a Nores como autor del delito de abandono de persona seguido de muerte, en concurso ideal con suministro y facilitación de estupefacientes. Los otros dos imputados son Ezequiel Pereyra, empleado de mantenimiento del hotel Casa Sur en el que falleció el cantante, y Braian Paiz, acusados del eventual suministro de estupefacientes.

Según arrojaron los estudios complementarios de la autopsia, el cantante consumió cocaína, alcohol y un antidepresivo recetado en el hotel de Palermo en el que estaba alojado y desde el cual se arrojó al vacío el 16 de octubre pasado.

“Los resultados de los análisis –ya comunicados a su familia– revelaron que en los momentos previos a su muerte, y en el lapso de al menos sus últimas 72 horas, Payne solo presentaba en su cuerpo rastros de un policonsumo de alcohol, cocaína y un antidepresivo recetado. A esa conclusión se llegó tras los análisis toxicológicos completos sobre orina, sangre y humor vítreo realizados en muy corto tiempo”, según informó la Procuración General de la Nación en su sitio institucional www.fiscales.gob.ar.

Tanto a Nores como a los otros dos acusados se les prohibió salir del país y ahora deben esperar a que la jueza Laura Bruniard fije las fechas en las que deberán presentarse a las indagatorias.

“El primero de los acusados es quien acompañaba de manera cotidiana al artista durante su estadía en la ciudad de Buenos Aires, a quien se lo imputa por los delitos de abandono de persona seguido de muerte –contemplado en el artículo 106 del Código Penal, que prevé una pena de 5 a 15 años de prisión–, en calidad de autor, en concurso ideal con suministro y facilitación de estupefacientes”, explicaron.

“Otro imputado es un empleado del hotel que debe responder por dos suministros comprobados de cocaína a Liam Payne en el periodo en que se encontraba en el hotel, y el tercero es también un proveedor de estupefacientes que está imputado de otros dos suministros claramente comprobados durante dos momentos diferentes del 14 de octubre pasado. A ambos se los imputó por el delito de suministro de estupefacientes, dos hechos cada uno”, cada vez, entre 5 y 7 gramos de cocaína.

Payne murió el 16 de octubre pasado en el hotel situado en Costa Rica al 6000, en el barrio porteño de Palermo.

“Según la investigación encabezada por el fiscal Andrés Madrea y su equipo de trabajo de la fiscalía, que analizó testimonios, videofilmaciones, mensajería, documentos, facturas, redes sociales y comunicaciones, entre otros elementos, se acreditaron de manera visible, concreta y contundente al menos cuatro suministros de estupefacientes de terceros y otras facilitaciones de consumos adictivos por parte de su entorno directo que tuvieron como destinatario al exintegrante del grupo One Direction durante su alojamiento en el mencionado hotel, entre el 13 y 16 de octubre”.

La autopsia, hecha por los tanatólogos del Cuerpo Médico Forense (CMF) Santiago Maffia Bizzozero y Roberto Víctor Cohen, concluyó que la muerte de Payne se produjo por “politraumatismos” y “una hemorragia interna y externa”, producto de la caída que el músico sufrió desde el balcón de la habitación del tercer piso del hotel del barrio de Palermo.