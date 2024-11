Andrea Bocelli sobre su nuevo disco, donde está Karol G: "En este álbum están los mejores duetos que he hecho en mi vida"

Es una de las voces más reconocibles del planeta: el tenor de Andrea Bocelli es adorado a través de generaciones, culturas y fronteras, conocido por provocar lágrimas con tan solo tres simples palabras: “Con Te Partirò”, o en su versión en inglés, “Time to Say Goodbye”.

Este año, está celebrando el 30 aniversario de su carrera con un nuevo álbum recopilatorio, “Duets”, que presenta colaboraciones previamente lanzadas y nuevas de su trabajo más conocido, así como algunas versiones contemporáneas sorprendentes, y el lanzamiento de una nueva película de concierto, “Andrea Bocelli 30: The Celebration”, que llegará a los cines el viernes.

Entonces ¿por qué duetos?

“Desde que era un niño me encantan las voces y me gusta mucho compartir el escenario con los mejores artistas y voces. Así que en este álbum están los mejores duetos que he hecho en mi vida”, dijo a The Associated Press. “Desde el primero, 'The Prayer' con Céline Dion, hasta el último, como 'Perfect' con Ed Sheeran y muchos, muchos otros. Y el álbum ha sido remasterizado y remezclado. Así que espero que el sonido pueda ser mejor”.

Dice: “Lo más importante en las voces… es ser reconocibles, dar emoción”.

La colaboración con Sheeran fue interesante porque cuando Bocelli intentó cantar “Perfect” por primera vez, el cantautor inglés no era un gran admirador. “No le gustó lo que hice porque canté en un estilo pop”, recuerda. “Quería escuchar mi voz, como en un estilo operístico”. Entonces, Sheeran viajó a la casa de Bocelli en la Toscana y la canción se transformó. “Tenía razón porque esta canción tuvo un gran éxito”.

Cuando se le pregunta si hay alguien que le hubiera gustado añadir a la colección “Duets”, Bocelli responde que por supuesto, pero “fallecieron antes de que yo empezara a cantar. Por ejemplo, me gustaría mucho cantar con Maria Callas o (Renata) Tebaldi o Magda Olivero. Hay muchas cantantes maravillosas e increíbles. Lamentablemente, ya no están con nosotros”.

Tres décadas después de haber iniciado su carrera, Bocelli ha actuado para presidentes, papas y estadios llenos en todo el mundo, además de haber vendido casi 90 millones de discos en todo el mundo, según un comunicado de prensa. “La realidad superó mis sueños más locos”, afirma.

No es de extrañar que reflexione sobre esa época. “Me gusta cantarle al futuro. Sinceramente, no me gusta pensar con nostalgia en el pasado”, afirma. “La primera vez que subí al escenario, para mí fue como si fuera ayer. El tiempo pasó tan rápido, tan rápido. Y sí, ahora me gusta pensar en el futuro”.

¿Qué espera dejar como legado en los próximos 30 o 300 años? “En Italia tenemos una expresión muy famosa: la gente que venga después de nosotros nos juzgará”, dice con un traductor. “Así que no puedo forzar el juicio de la gente, pero siento que mi público me tiene un gran cariño y ese es mi objetivo. Cuando alguien en la calle se me acerca y me dice: 'Gracias por tu voz, por tu música', creo que la misión está cumplida”.

En “Duets”, Bocelli canta en italiano, inglés, francés y español. “Hay muchos idiomas, pero es muy difícil. Recuerdo el día que intenté cantar en chino, sólo unas pocas líneas, pero me resultó muy difícil”, se ríe.

También toca en distintos géneros, trabajando con todos, desde superestrellas latinas como Karol G y Jennifer Lopez hasta músicos country como Chris Stapleton y Shania Twain. “Me gustaría intentar cantar jazz”, dice. “Pero es demasiado difícil para mí porque debes vivir en una atmósfera, aprender paso a paso, día a día. Me gusta el jazz, pero está demasiado lejos de la experiencia de mi vida”.

Es poco lo que no ha hecho en estas tres últimas décadas, pero el objetivo final ahora, dice, está impregnado de fe. “He tenido mucha suerte y he alcanzado el cariño de la gente. Ahora debo intentar merecer el cariño de Dios. Es más difícil”.

Pero seguirá actuando para quienes lo aman. El 4 de diciembre, la gira de Bocelli por Estados Unidos comienza en San Diego y se extenderá durante todo el mes, antes de comenzar nuevamente en febrero y junio de 2025. Las fechas finales se llevarán a cabo en Napa Valley, California, el 21 y 22 de junio.