Para escribir canciones ahora Pavel Núñez se monta en historias ajenas porque las suyas casi lo matan

Son casi 30 años de ir y venir cantando y contando historias en sus canciones. Al inicio de su carrera, para componer, Pavel Núñez se nutría de acontecimientos de su propia vida, de situaciones y experiencias amorosas difíciles, las que desarmaba y luego armaba en temas musicales.

En el escenario volvía a revivir, en “carne viva” en cada ocasión que subía a interpretarlos. Fueron años en que al bajar del escenario sentía una depresión que tuvo que ser tratada por profesionales y aprendió que para escribir una historia que naciera de lo sucedido en su vida, primero atravesaba por un duelo, luego la convertía en canción, y, ya sanado, la interpretaba para su público.

Ya pasaron los tiempos en que sufrir una ruptura amorosa era luego convertirla en una canción y, peor aún, interpretarla en cada show a “flor de piel”. Ahora Pavel se nutre de historias de otros, de libros o buenas películas.

Así que comenzó a escribir sin dejar daños colaterales, y ahora que sube al escenario aprovecha entre la canción y el diálogo. Le recuerda al público que las canciones son mentirosas porque solo describen un momento de la vida de esa persona, y eso no significa que sea un “amargado”.

“Escribir canciones ya lo convertí en oficio. Antes todas mis canciones para que llegaran al papel tenía que pasar por la piel, tenía que vivirlo, hacer una catarsis, pero llegó un momento que dije: - si sigo así me voy a morir y tuve que buscar alternativas”, confesó en una visita al LISTÍN DIARIO.

Al periódico llegó con su guitarra en mano a contarnos la historia de seis de sus más grandes éxitos como “Dime si lo ves”, “Agonizando”, “Sin ti es mejor”, “Viene gente”, “Te di” y su más reciente, “El pendejo”.

También compartió parte de lo que presentará cuando suba a cantar, con su Big Band, este domingo 3 de noviembre, en el evento cultural Cabarete Jazz Festival 2024.

“Esa noche hemos adaptado las canciones en la versión de ‘jazz’ y ahí estaremos Pavel Núñez con su Big Band Tropical, junto a Paquito de Rivera, Arturo Sandoval, La Boba Band y Letón Pé”.

Video Video Clip Pavel Núñez - Dime Si Lo Ves Dominicanstreet.com - Rock Dominicano 24/7



"DIME SI LO VES"

“El génesis de esta canción fue al principio del 2009, yo venía de hacer una Big Band (concierto) y mucha gente la ha consumido como una canción romántica, más es una canción en donde le habló a la humanidad. Si le pones la palabra humanidad en cada frase lo vas a sentir diferente.

Dime si lo ves (humanidad) no te me quedes ciega. Que si no lo ves, me quedo sin color. Porque el colorido está en tus ojos. Y si ya no los abres, en blanco y negro. Se queda esta canción-. Una forma de yo generalizar el sentimiento y no dejarlo en la pared. Es una canción multi interpretable y fue más que nada un ejercicio poético”.

Video Pavel Nuñez - Agonizando (En Vivo)



"agonizando"

Estando en Madrid (España) Pavel vivía uno esas tristezas amorosas que lo llevaron a perder el tiempo y el espacio. El dolor que sentía una mañana, con una temperatura bajo cero, lo llevaron a caminar por un parque de la capital española sin la debida vestimenta y sentado en un parque reaccionó, entonces, a lo que comenzaba a pasarle a su cuerpo. El cuerpo ya acalambrado se le hizo difícil incorporarse y regresar a la casa.

Ya a salvo reflexionó sobre el cuadro de hipotermia que había sufrido y lo que vivía internamente, y al tratar de extrapolarlo nació la canción ‘Agonizando’ De hecho el coro ‘Caminar/Agonizando/Porque duele saber/Que esto se está acabando’ fue lo primero que grabó estando en Madrid.

“Agonizando es una canción que tiene una gran responsabilidad y me ayudó a reconectarme con mi público de inicio, y no era que me había echado en el saco del olvido, si no que necesitaba que yo regresara a ese tipo de canción”, reveló.

Video Pavel Nuñez - Sin Ti Es Mejor. Video.



"SIN TI ES MEJOR"

“Sin ti es mejor” es una respuesta a la canción “Agonizando” ambas pertenecen al álbum “Oratoria y otras historias” (2018) y nos confiesa Pavel que vivió una fallida relación que lo había dejado totalmente en el piso.

“Cuando escribo Sin ti es mejor era que estaba mal de verdad, y la escribí para creerme lo que estaba diciendo y la canté hasta que lo creí, y esa canción más que ‘Agonizando’ me ayudó a sanar”, confesó.

El cantautor recordó que las canciones tienen vidas propias. “Por eso las llamo la “canción necesaria” porque de alguna manera ayuda a tener un enfrentamiento con tu realidad o con tu tristeza, y a enfrentar la situación con herramientas… con palabras”, asegura que ha sido un gran beneficiado de este tipo de terapia.

Video Pavel Nuñez - Viene Gente (Big Band Nuñez II). Video en vivo.



"viene gente"

En 2003 Pavel Núñez al igual que otros dominicanos atravesaron por la frustración de ver muchos sueños truncados tras la quiebra del complejo financiero Baninter. Pavel era parte de su sello discográfico RCC Récords y sus éxitos de su primer disco “Paso a paso” habían quedado “enganchados” en el embargo de todos los bienes de la entidad financiera.

En medio de ese proceso Pavel continuó escribiendo de sus penas y frustraciones y así nació “Viene gente”, contenida en el disco “Atlantis”, del 2005.

“Venía de tener una batalla legal, todo lo que tenía que ver con el grupo Baninter estaba incautado, y yo entristecí mucho con eso porque no podía disponer de mis canciones, y comencé hacer canciones. Hice este disco (Atlantis) de alguna manera para mitigar esa pérdida y la gente viera que había mucho más que “Te di” y “Paso a paso”.

Video Te Di - Pavel Núñez video oficial



"TE DI"

Esta fue su carta de presentación cuando el público lo hizo suyo “Te dí” fue la canción que lo llevó por los escenario y lo visibilizó ante los amantes de las buenas letras. Cuando Pavel llegó a casa del fenecido Víctor Víctor para mostrarle su portafolio de canciones, desde que escuchó “Te di” le pronosticó que sería su canción y que sería la canción que tendría que cantar toda la vida.

Pavel, siendo aún muy joven, quedó extrañado y confundido porque “Vitico” no quiso escuchar otra canción más, sino que lo haría más adelante. El tema fue grabado en el estudio de Chichí Peralta, en ese entonces Pavel recibía todo el apoyo de un conglomerado de artistas que vio en él un futuro y exitoso cantautor.

La canción nace como un desahogo, recordando lo difícil que ha sido para el hombre expresar sus sentimientos. “Esta canción marcó un antes y un después en mi carrera y la grabé sin ninguna expectativa porque es una canción muy difícil con muchos acordes”.

Video Pavel Nuñez - EL PENDEJO (video oficial)



"el pendejo"

Esta es su más reciente apuesta y trata de una canción terapéutica que invita a perdonarte, a abrazarte y a no exigirte tanto. “El Pendejo ese tipo que reconoce el pendejo que fue y que admite que ya no es ese pendejo”.