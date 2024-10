Anthony Santos "El Mayimbe": mitos y leyendas en más de tres décadas de bachata

Sobre Anthony Santos se tejen mil historias, mitos y leyendas urbanas que corren en la boca del pueblo como una bachata más. Ejemplos: lo de que suele invocar al diablo en sus fiestas, si le cantó a las vacas de Quirino o si tiene un bacá o hace brujería para llenar las fiestas y mantener la prosperidad.

En realidad él suele invocar al diablo en sus fiestas. ¿Es eso parte del show o ese llamado lo siente?Su respuesta cuando este periodista le preguntó sobre ese tema: “Jajajajaa, eso es para uno manejarse en un escenario, no es que uno crea en el diablo. Yo creo más en Dios que cualquier otra persona. Todo lo que tengo hoy es gracias a Dios”.

Luego agregó: “Nadie camina con lo malo, nadie, no hay esa persona que yo haya visto que camine con lo malo ni con ese pájaro. Son cosas de show; por ejemplo, hasta tú mismo dice: - diablo, mira...; Fefita la Grande dice: - andai diablo carajo. Eso es muy típico en uno, en los dominicanos. Es una forma de manejarse en el escenario, con la gente”.

Según sus explicaciones, hay momentos “que no quiero decir eso y hay personas que de allá, del público, comienzan a decir: Anthony, el diablo...”.

Se habla de que a Anthony Santos le gusta la brujería. ¿Eso es cierto? Su total negación: “Eso viene de gente que no simpatiza con uno, diría yo. Viendo el éxito que he tenido y los años que he tenido en el gusto popular, yo sé que es algo difícil, pero eso yo le doy gracias a Dios y al trabajo que he venido haciendo durante todos estos años. Yo siempre voy acorde con el tiempo. Hay mucha gente que piensa cosas malas, pero yo siempre estoy con Dios, todo el tiempo. Dios es que me ha dado esa virtud, Dios es que me ha ayudado a ser lo que yo soy hoy”.

El canto ¿a las vacas?

Cuenta la leyenda que el capo Quirino Ernesto Paulino Castillo (El Don) obligó al bachatero Anthony Santos a cantar para sus vacas en una de sus fincas en Elías Piña. Según la voz colectiva del imaginario popular, el Mayimbe hizo un compromiso con El Don y cuando llegó el día este se resistía a cumplirlo, por lo que el capo le envió un contingente de espalderos en un helicóptero hasta la casa del artista en Las Matas de Santa Cruz, de donde lo hicieron ir bajo amenazas ante Quirino, quien lo obligó a cantarle a sus vacas.

Un “muuuu” habría sido recibido como aplauso, se mofa la gente de esa fábula. Sin embargo, nada de eso es verdad, según uno de los protagonistas de la historia: Quirino Ernesto Paulino Castillo (El Don), quien habló en el programa “La Llave TV Show”, a través del canal Dominican View para Estados Unidos. “Eso es falso”, dijo El Don cuando el comunicador Luis Henríquez le preguntó hace unos años si era verdad que había obligado al intérprete de “Creíste” a cantarle a sus vacas.

No obstante, Quirino sí admitió que pasó un incidente entre ellos. “Es cierto que él me iba a tocar una fiesta allá en mi pueblo, en Elías Piña. No fue en ninguna finca, fue en un negocio público que tengo allá que se llama Rancho-bar Sucy”.

El supuesto acuerdoSegún al relato, Quirino lo contrató esa vez, fecha no especificada, para tres fiestas, por 600,000 pesos.

Origen del incidente

Un día antes de la actividad, explica, él le dice al mánager suyo que no va a ir a Elías Piña a cantar. Entonces ahí comenzó lo que dio pie a la leyenda.

Quirino afirmó que fue Las Matas de Santa Cruz, en helicóptero y encaró al artista, quien finalmente fue. “En mis ojos él me notó que yo fui con malas intenciones sobre él porque no lo voy a esconder. Ese fue el gran incidente que él y yo tuvimos. Él fue y tocó la fiesta porque él se sintió, hablándole honestamente, amenazado”.