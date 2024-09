Álvaro Torres viaja con 50 músicos sinfónicos para su concierto en Santo Domingo

Álvaro Torres reveló al Listín Diario que su mayor sueño en la actualidad es ver su vida reflejada en la pantalla grande con todas las verdades que han marcado su camino personal y artístico.

Al referir cómo se siente en la actualidad, el cantautor de origen salvadoreño sostuvo que está tranquilo y que tiene certeza de que todo está bien. “Porque ya he trabajado la parte difícil de la carrera, que es llevarla adelante. Afortunadamente el público me hace sentir una certidumbre maravillosa de que está allí, mi repertorio, mi catálogo está en el corazón de la gente, y eso me hace sentir bien”, apuntó al ofrecer una entrevista al Listín Diario.

El cantante agregó que “este momento, creo que es uno de los mejores momentos de mi carrera, porque ya no estoy en aquella batalla de todos los días, de ver qué medio voy a conquistar, y que si me van a abrir la puerta o que si no. Creo que hay un público ya cautivo que me permite gozar de ese privilegio”.

ANTE EL PÚBLICO DOMINICANO

El artista, conocido como el último romántico de América, presentará el próximo sábado, 21 de septiembre, su concierto “Álvaro Torres Sinfónico”, en la sala principal del Teatro Nacional Eduardo Brito, en el que dijo espera recibir todo el cariño que el público dominicano siempre le dado.

“En realidad me tienen mal acostumbrado, porque siempre me han dado mucho, cariño, un buen trato, un trato de familiar, y bueno, yo de verdad, de corazón espero que esta vez no sea diferente y que me entreguen el amor, que yo les llevo también”, expresó el emblemático cantautor en una entrevista concedida a Listín Diario.

Torres manifestó que este nuevo encuentro con su público dominicano es inédito y una propuesta novedosa donde podrán disfrutar en otro formato de todo las canciones que han hecho suyas a lo largo de su carrera artística.

“Podríamos decir que es nuevo, pero el repertorio es de los repertorios que el público conoce, que con el que me ha acompañado y que me ha reconocido”, expuso Torres y explicó que en esta oportunidad estará acompañado de 50 músicos, con los que ofrecerá sus grandes éxitos en formato sinfónico.

Al referirse a sus expectativas, Torres señaló que “cada entrega es especial, es única, y especialmente esta vez porque hay 50 maestros que van a poner energía, amor, arte, calidez, en fin, todas esas emociones que mueven el corazón de cada ser humano”.

El intérprete de “Hazme olvidarla”, “De punta a punta”, “Yo te seguiré queriendo”, “Si estuvieras conmigo”, “Te va a doler”, refirió que en sus planes contempla la realización de una gran gira que abarcará varios países, entre ellos Chile, Colombia, Estados Unidos y otros de Centroamérica.