Feid y Maisak se unen en una nueva colaboración con 'Se me olvida'

Feid se une a su compatriota Maisak, un talento emergente de la ciudad de Santa Marta, para lanzar 'Se me olvida', una canción de reguetón que ya ha alcanzado millones de visitas en los adelantos que los cantantes publicaron en las redes sociales.

El tema fue interpretado por primera vez en el concierto que Feid ofreció en el Madison Square Garden de Nueva York, en el que vendió todas las entradas.

Con el lanzamiento del sencillo los artistas compartieron también el videoclip oficial, protagonizado por los dos colombianos y que, como explica la productora Universal en un comunicado, pretende "transmitir el dolor de perder al amor de tu vida así como la agonía de pensar en alguien mientras intentas seguir adelante".

La publicación del tema coincide con el comienzo de la gira de Ferxxo por Latinoamérica, 'FERXXOCALIPSIS', que ya ha hecho "sold-out" en sus shows de la Ciudad de México, Bogotá y dos de los tres que llevará a cabo en Medellín, su ciudad natal, y que terminará en diciembre en Colombia.

El artista paisa, nominado en nueve ocasiones a los premios Grammy latinos, concluyó recientemente su gira estadounidense con la venta absoluta de las entradas en el último show en Miami.

Tras el lanzamiento del sencillo 'Sorry 4 that Much', que alcanzó el número cuatro en la lista 'Hot Latin singles' de Billboard nada más ser estrenado, Feid presentó el álbum colaborativo 'Manifesting 20-05' junto a la leyenda del reguetón Yandel, con el que ofreció en Miami un concierto sorpresa.

El colombiano asistió también al famoso programa estadounidense 'The Tonight Show', presentado por Jimmy Fallon, junto a la puertorriqueña Young Miko, con la que comparte varios sencillos que han encabezado las listas del género musical, entre ellas la más reciente, 'Offline'.

Además, Feid protagonizó la ceremonia de apertura de la Copa América 2024 cantando 'Luna' en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, una de las canciones más reconocidas del arista que cuenta con casi 800 millones de reproducciones en Spotify.

La gira latinoamericana del colombiano comenzará desde el 25 de agosto por México, El Salvador, Honduras, Cosa Rica, Puerto Rico, República Dominicana, Ecuador, Perú y Chile para concluir en Colombia el 8 de diciembre.