Noreh busca inspiración en su visita a RD y espera irse con una nueva balada tatuada a Venezuela

"Baladas tatuadas", así define Noreh su estilo musical. El artista venezolano que logró reconocimiento internacional tras su primera colaboración con Jay Wheeler, "Lugar seguro", explicó en una entrevista con LISTÍN DIARIO que sus canciones son románticas, pero con un toque de letras explícitas que componen su identidad como artista, teniendo influencias de trap y bolero.

A propósito de su visita a Santo Domingo para actuar en las dos funciones que tiene el artista boricua, este viernes 26 y sábado 27 de julio en el Pabellón de Voleibol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, Noreh confesó que quiere componer un próximo tema durante su estadía en el país.

"Siento que ha sido bien simbólico todo, sentí una conexión con el país, con sobre todo ustedes que me vienen apoyando también y tengo muchas ganas de crear, de hacer mucha música, yo creo que hoy cuando llegue al hotel seguro me siento a escribir algo nuevo", afirmó Noreh.

Noreh ha escuchado los testimonios de sus colegas Jay Wheeler y Nacho sobre la importancia de República Dominicana en sus vidas y sus carreras, motivo por el cual anhela también experimentar y llevarse lo mismo de esta tierra hacia su natal Venezuela, aunque desde su primera visita ha cultivado buenos frutos, ya que tuvo la oportunidad de ser parte del homenaje a Chyno & Nacho el 11 de julio en Premios Heat, en Punta Cana.

"Para ser honesto, estábamos en Miami grabando un contenido, él (Jay Wheeler) y yo, y él me dice: 'Estás invitado para toda la gira, pero especialmente invitado a República Dominicana'. Él me dice que tiene una conexión y, él lo vio, me dijo que la gente aquí me va apreciar", contó Noreh.

Además de "Lugar seguro", "Maquillaje" y "Multiverso", a dúo con Jay Wheeler, Noreh también es el autor de "Bienvenida", el tema que Zhamira Zambrano, esposa de Jay, estrenó el mes pasado para anunciar su embarazo.

Desde que Jay Wheeler lo descubrió en TikTok, cuando aún no tenía visa americana para entrar a Puerto Rico y cantar en el Coliseo José Miguel Agrelot, vive su sueño cumplido como talento en pleno crecimiento en el extranjero. Finalmente pudo estar en Estados Unidos y también en Europa.

Un ejemplo del poder de Internet

A pesar de la fuerza que poco a poco está adquiriendo la nueva cepa de artistas en Venezuela, el negocio musical en esa nación se encuentra rezagado por la situación económica que la afecta. En ese sentido, jóvenes músicos están anclados a las plataformas de Internet que los ayuda a exponer de manera significativa su talento. Un ejemplo de ello es Noreh.

Noreh compartía videos con su guitarra en sus redes sociales hasta que llegó ese mensaje de Jay Wheeler pidiéndole grabar juntos "Lugar seguro".

"Yo creía que él la quería para él, pero no me imaginaba que era para cantarla conmigo. Yo casi no subo cosas personales a mis redes, las utilizo más para mi música y fue mi novia quien me sugirió subir ese video y ahí recibí el mensaje de Jay", señaló Noreh.

Actualmente Noreh promociona su sencillo "Aguas profundas" y se encuentra de gira junto a Jay Wheeler hasta diciembre para posteriormente preparar su siguiente álbum.