La música latina se el género de streaming de más rápido crecimiento en EE.UU.

A mitad de año, algunas tendencias musicales se han vuelto evidentes: las transmisiones de música a nivel mundial están en aumento, la música latina se ha convertido en el género de transmisión de más rápido crecimiento en los Estados Unidos y las variantes físicas de álbumes (lanzamientos múltiples del mismo) están en aumento.

Globalizarse

La industria musical mundial superó el billón de reproducciones al ritmo más rápido de la historia en un año calendario, según el Informe de mitad de año de 2024 de Luminate . La cifra se alcanzó 10 días más rápido que en 2023 .

Las transmisiones globales también aumentaron un 15,1%, con 2,29 billones de transmisiones de audio a pedido, frente a los 1,99 billones del mismo momento el año pasado.

En todas partes, la gente está escuchando más música en streaming y, en Estados Unidos, la música latina se ha convertido en el género de streaming de más rápido crecimiento, con un aumento del 15,1 % con respecto al mismo período del año pasado. El streaming de música latina también es el más actual: el 35 % de todas las reproducciones latinas en Estados Unidos corresponden a álbumes lanzados en los últimos 18 meses. Compárese eso con la música rock, donde el 70,5 % de las reproducciones en Estados Unidos corresponden a catálogos profundos: lanzamientos que tienen 5 años o más.

El año pasado, la música latina estuvo entre los tres géneros de más rápido crecimiento en Estados Unidos, afirma Jaime Marconette, vicepresidente de información musical y relaciones con la industria de Luminate. Las cifras de 2024 ilustran una continuación de esa tendencia.

“Una gran parte de ese crecimiento fue impulsada por el continuo ascenso de la música regional mexicana , que es el subgénero musical latino más grande en lo que va del año, con más de 13 mil millones de transmisiones de audio a pedido en Estados Unidos”, dijo Marconette a The Associated Press.

Y aunque el artista puertorriqueño Bad Bunny sigue siendo “el artista de música latina con mayor streaming en Estados Unidos”, dice que los otros tres artistas latinos que superaron los 100 millones de reproducciones de audio a pedido en Estados Unidos durante la primera mitad de 2024 son actos regionales mexicanos: Pluma, Fuerza Regida y Junior H.

Los álbumes físicos no desaparecerán

No es sólo la economía del streaming la que está en auge.

Las variantes físicas de los álbumes (múltiples lanzamientos del mismo álbum, que a veces contienen diferentes pistas adicionales o presentan un diseño diferente) han crecido en popularidad de manera constante desde 2020.

En 2024, las ventas de álbumes físicos aumentaron un 3,8% en Estados Unidos en comparación con esta misma época el año pasado, pasando de 23,8 millones a 24,7 millones, según descubrió la empresa de datos y análisis en su informe.

Pero no se trata de cualquier artista que crea más variantes físicas de sus lanzamientos. Los artistas que han tenido los 10 álbumes más vendidos en lo que va del año también han tenido el mayor número promedio de variantes. Eso incluye a Taylor Swift, Billie Eilish y Beyoncé, así como artistas de K-pop como Tomorrow x Together, Ateez y TWICE.

En 2024, el número promedio de variantes para un álbum entre los 10 más vendidos es 22: siete lanzamientos de vinilo diferentes, 13 CD y dos casetes.

Para los álbumes en el top 101 - 500, solo hay alrededor de cinco variantes por lanzamiento, y para el top 501 - 1000, hay un promedio de cuatro variantes físicas.

“Hemos visto una tendencia constante en los últimos años en la que los álbumes en lo más alto de las listas emplean cada vez más variantes físicas en sus campañas de lanzamiento”, afirma Marconette.

Sin embargo, “también ha habido críticas dentro de las comunidades de artistas y fanáticos con respecto a los impactos ambientales de producir tantos productos físicos”, dice, sugiriendo que hay “una clara demanda de materiales reciclados y otras iniciativas de sostenibilidad en este espacio”.