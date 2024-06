Las hijas de Tony Bennett demandan a su hermano por su manejo de los bienes del fallecido cantante

Las dos hijas de Tony Bennett están demandando a su hermano, alegando que él manejó mal y no reveló algunos de los bienes de su padre en su papel como administrador del patrimonio del fallecido cantante .

La demanda presentada el miércoles en Nueva York por Antonia y Johanna Bennett acusa a D'Andrea “Danny” Bennett de no contabilizar todas las ganancias de la venta de este año del catálogo de Tony Bennett y ciertos derechos de imagen a la firma de desarrollo de marca Iconoclast.

El expediente judicial afirma que "aún no está claro qué activos musicales (y otras propiedades) se vendieron o no como parte del acuerdo" porque a las hermanas "no se les han proporcionado varios detalles de la transacción a pesar de repetidas solicitudes".

Danny Bennett, quien era el manager del cantante y dirige el fideicomiso familiar, no respondió el jueves a un correo electrónico ni a un mensaje telefónico en busca de comentarios sobre la demanda. Otro hermano, Daegal “Dae” Bennett, y la viuda de Tony, Susan Benedetto, también fueron nombrados en la demanda.

La demanda alega además que Danny Bennett “obtuvo beneficios personales para él y su empresa” a partir de transacciones, incluida la venta de recuerdos, realizadas en nombre de Tony Bennett, el fideicomiso familiar y Benedetto Arts LLC.

Las hermanas buscan una “alivio equitativo” no especificado, así como una contabilidad y un inventario completos del fideicomiso. Exige que Danny Bennett entregue recibos, desembolsos, gastos y declaraciones de impuestos.

"Aunque Danny y su abogado han proporcionado información fragmentaria y han presentado algunos documentos al abogado de los peticionarios, la información proporcionada plantea más preguntas que respuestas y no proporciona nada parecido a una contabilidad de los activos y asuntos financieros de Tony", dice el expediente judicial.

Tony Bennett, un legendario intérprete de canciones clásicas estadounidenses que creó nuevos estándares como “I Left My Heart In San Francisco”, falleció el pasado mes de julio a los 96 años. No hubo una causa específica, pero a Bennett le habían diagnosticado la enfermedad de Alzheimer en 2016.

Bennett lanzó más de 70 álbumes, lo que le valió 19 premios Grammy competitivos.