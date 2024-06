Myriam Hernández: “República Dominicana es un país que amo porque cada vez que voy me tratan con un cariño tremendo”

A Myriam Hernández se le siente muy feliz de volver a República Dominicana. “Es un país que amo, porque cada vez que voy me tratan con un cariño tremendo”, es lo primero que dice a través de la vía telefónica, previo a su llegada a Santo Domingo para su nuevo concierto de este sábado 15 en el Teatro Nacional Eduardo Brito, donde presentará “Invencible World Tour”.

La cantante chilena adelantó que “vamos a hacer un repaso por las canciones clásicas, que la gente ha hecho éxito”. Entonces no podrán faltar “Huele a peligro”, “ Se me fue”, “Demasiado herida”, “El hombre que yo amo” y “Te parece tanto a él”, más las canciones nuevas de “Tauro”, duodécimo álbum de estudio, que incluye 10 canciones con el estilo distintivo de la también compositora chilena en la música romántica.

“Estamos todos con mucha expectativa de presentarnos. Llevamos todo, viajo con todo mi staff, que somos 25 personas, todo preparado para presentar lo mejor al público maravilloso de Santo Domingo”, expresó a LISTÍN DIARIO.

Luego agregó: “Estoy ansiosa de presentarme, de poder sentir al público y, sobre todo, de poder cantar las nuevas canciones también, porque obviamente no puede faltar como te decía los éxitos, pero también el hecho de presentar en vivo las canciones nuevas, me da me hace mucha ilusión”.

Al preguntársele si podría hacer un dueto en República Dominicana lo descartó “porque hay muy poco tiempo, no, lamentablemente, pero no descarto la idea para más adelante”.

Encuentro con Karol G

Sobre su colaboración con la urbana Karol G en el Festival de Viña del Mar, se mostró encantada: “Lo que hice con Karol fue realmente maravilloso. Ella me invitó a cantar al escenario de la Quinta Vergara, era un sueño que ella tenía y yo también”.

Según sus comentarios, hacía como siete años atrás, “ella me había enviado un video donde me manifestaba que algún día quería poder cumplir ese sueño y se dio de esta manera, me fascinó, fue realmente algo maravilloso”.

La música actual

La música urbana es otro de los temas conversados con la artista. Su visión: “Hoy en día es inevitable, estamos invadidos por música urbana, es el sentir de la juventud de hoy, pero yo siento que la música romántica es como el amor, el amor nunca va a morir”.

A seguidas enfatizó: “Creo fielmente que la música romántica permanece, puede que hoy en día esté obviamente superada por la música urbana, pero yo aposté por seguir cantando temas del amor”.

Puso como ejemplo que “he tenido una recepción maravillosa de parte del público de las canciones nuevas y eso demuestra que que la gente aún quiere seguir escuchando música romántica, eso no va a morir nunca”.

Sobre el tema abundó: “Estamos viviendo un momento de mucho auge de la música urbana, pero yo siento que eso se va a equiparar. Hay que seguir cantándole al amor, yo voy a seguir levantando la bandera del amor y creo que de alguna manera la gente demuestra preferir lo romántico. Al igual que los intérpretes urbanos seguidos en plataformas como Spotify, ella sostuvo que también “mi música suena en streaming y yo ya he recibido comentarios preciosos de gente joven, así que eso me da ilusión”.

NOVEDADES

Myriam Hernández anda satisfecha con los resultados de su reciente disco y la difusión lograda por los temas “Invencible”, “Para ti, para mí”, “Con los cinco sentidos” y “Solo cuídate de Dios”.

Según ella, son canciones que "han tenido una maravillosa recepción de parte del público y eso es lo que espero y quiero mostrar también en este álbum. Yo sigo haciendo música nueva y eso me hace sentir feliz”.