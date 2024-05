Casa de Teatro albergará artistas del jazz en junio y julio

Tal cual se define, Freddy Ginebra es el duende que hizo de Casa de Teatro un encanto, en donde se vio realidad el sueño de muchos artistas dominicanos.

La noche del martes daba brincos de alegría, entre abrazos, besos, risas, un trago y una sonrisa que contagia, compartía con amigos y su gente de la prensa.

Esa noche estuvo allí para dar detalles del "Santo Domingo Jazz Festival", este año en su vigésima cuarta edición la que estará dedicada al gran músico dominicano Manuel Sánchez Acosta, compositor y pianista de gran intuición y sensibilidad.

Este año, también, celebra los 50 años de Casa Teatro, el que espera festejar con música, artistas y amigos. Decir que se siente privilegiado de ser la bujía inspiradora y que por cinco décadas se mantuvo como el cobijo del arte dominicano, no lo define realmente.

“Haber mantenido abierta esta casa durante 50 años, realmente, ni me lo creo. Este año voy a celebrar en grande. Me siento feliz y maravillado por todos los artistas que han nacido aquí y luego verlo convertido en estrella es un sentimiento indescriptible”, asegura.

“El dominicano más rico que tiene este país soy yo, porque lo que yo tengo no se puede comprar con dinero, porque tengo 50 años de grandes emociones, de vivencias, recuerdos y alegrías que solo se han dado aquí en Casa de Teatro”.

Y es que nunca imaginó que esa petición que le hiciera su amigo el actor Ángel Haché de buscar un lugar para hacer teatro, en 1974, terminaría convirtiéndose en la gran casona del arte dominicano.

“Confieso que desde que nací siempre soñé con esto, pero no a tal dimensión. Cuando Ángel Haché me pidió que le buscara un lugar para hacer teatro, yo me tiré a la calle y entonces comenzó la casa, que al principio se iba a dedicar solo al teatro, pero era tanto la necesidad que había,que abrimos la puerta para todo lo que surgió que estuviera dentro del arte”, recordó.

Desde entonces Freddy Ginebra se convirtió en el gestor cultural más prominente del país. Su casa ha sido el hogar de todos los que en su sangre le corre el arte, este proyecto se convirtió en el motor de su felicidad.

“Soy feliz aquí, porque si observas una persona que venga, todos los días, a trabajar en un lugar como este, se encuentra con Dios,. Y es lo que siento cuando entro a Casa de Teatro, siento como si aquí viera Dios”.

El también escritor, que este año celebró sus 80 años de edad, no busca ser recordado ni por lo que fue, mucho menos por lo que ha hecho.

“Cuando yo me vaya solo deseo que la gente celebre la vida, que siga adelante aprendiendo de los golpes, no necesito que me recuerden como nada”, confiesa.

El Festival

El Santo Domingo Jazz Festival ya es una tradición musical que llena las noches de los jueves junio y julio con el encantamiento de la llamada “música de los músicos”: el jazz.

Con una exquisita cartelera que inaugura el seis de junio Rafa Payan y Papamué, continúa el jueves 13, desde España con Ximo Tebar & The Champs , el 20 El Grupo Maniel y el jueves 27 de junio Mario Canonge Trio (Francia). En julio, el primer jueves del mes desde Estados Unidos Negroni Trio, el 11 La Jazz Big Band de la UNPHU, el jueves 18 Jordi Masalles &Tiempo Libre y el 25 Manuel Tejada Quintet.

El Santo Domingo Jazz Festival surgió en el año 2000 con el loable propósito de fomentar el desarrollo de las agrupaciones dominicanas y difundir este género musical a precios accesibles. A lo largo de sus años de historia, ha servido como plataforma para que otros gestores se sumen a la organización de eventos de este tipo, contribuyendo así al descubrimiento y al desarrollo de nuevos talentos, tanto nacionales como internacionales.