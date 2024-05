Christian Nodal reemplazó sus dientes reales por diamantes: "Es lo más estúpido que he hecho"

El año pasado, sitios como IMDB y Forbes señalaron que el patrimonio neto de Christian Nodal es de 120 millones de dólares.

Con tan solo 25 años, el artista no solo es uno de los más exitosos de la música regional mexicana, sino que también es uno de los más ricos de este género.

Además de invertir su dinero en su carrera artística y como empresario con la apertura de un estudio de tatuajes, Nodal reveló durante una entrevista en "Noche de Luz" que gastó mucho dinero reemplazando su dentadura real por diamantes.

"Yo creo que lo más estúpido, imbécil, que he hecho en mi vida, en una relación de dinero y eso, me quité mis dientes reales para ponerme diamantes como si fueran dientes... No tengo dientes", explicó.

El interprete de "De los besos que te di" también confesó en su conversación con la comunicadora dominicana Luz García lo difícil que se tornó el nacimiento de su hija Inti, fruto de su relación con la rapera argentina Cazzu.

"El evento de recibirla fue muy traumático, no fue bonito", dijo.

"Iba para un parto natural y a último momento pasó que rompieron la bolsa y con la presión salió primero el cordón umbilical y después la cabeza la aplastó", añadió.