Christian Nodal cuenta lo "traumático" que fue el nacimiento de su hija

Christian Nodal confesó el miedo que vivió durante el parto de su hija con Cazzu.

"El evento de recibirla fue muy traumático, no fue bonito", dijo Nodal en una entrevista con Luz García.

El artista mexicano contó en "Noche de Luz" que clamó a Dios por la vida de su pareja y de su bebé tras escuchar el monitor de signos vitales, que lo hizo llegar a pensar hasta en el suicidio.

"Iba para un parto natural y a último momento pasó que rompieron la bolsa y con la presión salió primero el cordón umbilical y después la cabeza la aplastó", explicó.

"Ese fue el peor sentimiento que he sentido en toda mi vida. De hecho, ya estábamos: 'Dios, nunca te pido nada, por favor no me hagas esto. Este golpe no te lo aguanto, mañana mismo agarro la pistola'.", reveló.

La primogénita de Cazzu y Nodal nació el pasado 14 de septiembre de 2023 tras un año y tres meses de dar a conocer su relación mientras caminaban de la mano por las calles de Guatemala.