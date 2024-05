El saxofonista David Sanborn muere a los 78 años de edad

El reconocido saxofonista y seis veces ganador del premio Grammy David Sanborn murió el domingo por la tarde a los 78 años de edad, luego de una larga batalla contra el cáncer de próstata.

El publicista de Sanborn confirmó la noticia a través de un comunicado enviado a CNN, donde informó que el músico continuaba actuando después de recibir su diagnóstico en 2018, incluso tenía conciertos programados para el año 2025.

"David Sanborn fue una figura fundamental en la música pop y jazz contemporánea. Se ha dicho que él 'devolvió el saxofón al Rock 'n Roll'", dijo.

David Sanborn nació en Tampa, Florida, y creció en Missouri. Comenzó a tocar el saxofón como parte de su recuperación después de contraer polio a los tres años, según su sitio web.

A los 14 años ya tocaba con estrellas como Albert King y Little Milton.

En 1981, ganó su primer premio Grammy a la Mejor Interpretación Instrumental de R&B por "All i need is you".