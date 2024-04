Ramón Orlando: "Tenemos emisoras exclusivas de todos los géneros, menos de merengue"

Ramón Orlando anda extrañado. No lo puede creer. Cuando va a Colombia escucha emisoras que solo suenan merengue, pero en su propio país no pasa lo mismo.

¿Se oye merengue en la radio de este país?”, preguntó Ramón Orlando a los periodistas durante un encuentro el lunes con los nuevos directivos de la Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Música (Sgacedom). Entonces expresó su queja: “Nosotros tenemos doce emisoras de reguetón y dembow, tenemos dos emisoras exclusivas de salsa, tenemos como tres emisoras de baladas, tenemos de música en inglés como tres, exclusivas, ahora díganme una que sea exclusiva de bachata, díganme media emisora que sea exclusiva de merengue?”.

Más preguntas resonaron en el salón en la voz de altoparlante de Orlando: “¿Por qué no puede el gobierno coger de las cuatro emisoras que tiene y hacer dos que sean exclusivas de nuestra música?”.

Sus interrogantes no paraban: “Yo me pregunto: ¿la balada está pegada? ¿Por qué tienen tres emisoras exclusivas? ¿La salsa está pegada? ¿Por qué tienen tres emisoras exclusivas?.

Luego agregó: “En este país, la música más competitiva de Latinoamérica, la bachata y el merengue, nosotros los dominicanos somos los que las hemos enterrado”.

Su conclusión es que “los dominicanos con lo nuestro somos mala gente”.

Orlando advirtió que “si aquí no hay un movimiento pro la música de nosotros, bachata y merengue y si se quiere el dembow (con otra forma), ¿saben qué va a pasar? Que esa gente que se llaman, las federaciones, va a llegar un momento que le van a decir a los directivos de Sgacedom que aquí no hay nada para repartir entre los compositores dominicanos, vamos a estar aquí haciéndole dinero a los extranjeros”. Otra cosa, enfatizó: “A medida que se vayan muriendo los dinosaurios, nosotros (los merengueros veteranos) el merengue (irá dejando de existir), lo tienen vivo como once gente”.

Ramón Orlando llamó a poner la voluntad, el gobierno y la ciudadanía, para preservar la identidad musical dominicana.

“Si no ponemos nuestra voluntad para que de alguna forma se siga produciendo merengue… si no hacemos un esfuerzo en cinco años no se va a oír merengue, y no se oye, si no hacemos un esfuerzo cuando se mueran estos dinosaurios se acabó la música dominicana”.

Proyecto de ley. Pochy Familia, quien estaba presente en el encuentro, habló de la necesidad de la creación de una ley de música que favorezca la difusión de la música dominicana en los medios masivos. También adelantó el compromiso del sector a presentar propuestas.