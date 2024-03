Las nuevas canciones de Shakira que tienen nombre y apellido, las teorías sobre su reciente disco

Shakira lanzó su duodécimo álbum de estudio llamado "Las mujeres ya no lloran", que incluyen sus éxitos de los últimos dos años y nuevas composiciones con las que busca cerrar una etapa de su vida amorosa.

Uno de los temas más esperados era "Puntería", junto a la rapera de origen dominicano Cardi B. El único con videoclip hasta el momento.

Los fanáticos han iniciado sus teorías sobre el audiovisual donde aparece como protagonista Lucien Laviscount, de quien dicen se hace alusión a la imagen del piloto de Mercedes Lewis Hamilton, vinculado sentimentalmente a la compositora.

Con "Última", tal y como ella misma ha revelado, cierra un ciclo de desahogos musicales por su separación de Gerard Piqué.

"Se me perdió el amor a mitad de camino, cómo es que te cansaste de algo tan genuino", canta la colombiana.

"Lo que nos pasó ya pasó y no tuvo sentido. Y si estuviste confundido ahora yo me siento igual. Seguramente con el tiempo te arrepientas y algún día quieras volver a tocar mi puerta. Pero ahora he decidido estar sola", agrega en la canción.

Sin embargo, en "La Fuerte", su segundo trabajo con el productor argentino Bizarrap, también destacan algunas indirectas al exfutbolista español, a quien al parecer no ha olvidado y lo demuestra con esta letra nostálgica cargada de palabras que no pudo decirle.

"De haber sabido que iba a ser la última vez te hubiera gozado más, pero no te aproveché. Y por creer que no tenías caducidad guardé besos pa' despué', con las ganas me quedé. Te mentiría si digo que ver mis fotos contigo no me hacen daño porque hacen daño", canta Shakira.