TAN: el grupo de kpop coreano que conquista corazones dominicanos

Aunque esta fue su tercera vez visitando República Dominicana, a los chicos de la banda surcoreana T.A.N. no les deja de sorprender el amor que su grupo y cultura reciben en el país. El pasado sábado 2 de marzo, la agrupación se presentó por segunda vez en el país en el Pabellón de Voleibol para sus miles de fanáticos, bajo el marco del Festival Coreano que realiza la Asociación de Coreanos en RD.

“Cada vez que venimos para acá vemos como la cantidad de fans se va incrementando, estamos muy agradecidos por nuestros SODAs (nombre de sus seguidores) dominicanos, y queremos que esta relación siga adelante”, expresaron en una entrevista con LISTÍN DIARIO.

T.A.N. (acrónimo de To All Nations, “Para todas las naciones” en español) es un grupo formado por siete chicos bajo la compañía “Think Entertainment” durante el reality show “Extreme Debut Wild Idol”, y que ha estado activo desde el 10 de marzo de 2022. Changsun (27), Jooan (27), Jaejun (26), Seonghyuk (24), Hyeonyeop (23), Taehoon (21) y Jiseong (19) han dedicado los últimos dos años a expandir su música, no solo por Corea del Sur o Asia, sino por el mundo completo. Francia, Alemania, Inglaterra, Países Bajos, Japón, Filipinas, Brasil, Uruguay, México y Estados Unidos, son solo algunos de los países que este septeto ha visitado.

Más aún, en diciembre del 2023 el grupo anunció que su canción “Walking on the Moon”, sería enviada al espacio profundo bajo una de las misiones espaciales de la empresa “Celestis”, según un artículo de la revista Forbes.

Un encuentro entre dos culturas 13,531 kilómetros de distancia, 20 horas -como mínimo- de vuelo y el Océano Atlántico, separan a Santo Domingo de Seúl, la capital surcoreana.

Pese a esto, ambas culturas parecen hoy estar más unidas y cercanas que nunca antes.

Para los chicos de TAN fue una sorpresa sobre todo ver al público dominicano corear las letras coreanas junto a ellos.

“Aunque la distancia sea larga, agradecemos el amor y la atención que nos ha brindado este país”, dijeron.

Lo que más les ha impresionado en sus visitas ha sido el clima dominicano, el azul del cielo que nos arropa, las vistas, la energía de la gente e incluso la belleza de las mujeres.

En 2022 el grupo filmó el video musical de su canción “Fix You” en la isla, el cual ha acumulado 3.6 millones de reproducciones desde su publicación.

“Vimos la oportunidad de grabar en un país distinto al nuestro, al ver las fotos de República Dominicana nos pareció un lugar muy lindo y todo encajaba con el concepto de nuestra canción”, expresaron.

“Todavía tenemos en la mente lo hermoso que se veía el mar”, agregó Jooan. Y conocieron el Faro a Colón, la Zona Colonial, la playa Juan Dolio y otros lugares.

Estos chicos tienen además aprecio por la música en español, en especial pop latino.

En específico, señalaron a Rauw Alejandro, Rosalía y a la dominicana Grace Subervi como algunos de sus artistas hispanos preferidos.

Otra muestra de su interés por el género es que en su concierto cantaron canciones en español, como “Lala” de Myke Towers y el éxito mundial “Despacito” de Luis Fonsi y Daddy Yankee.

“Tomamos de referencia canciones en español para darle un nuevo carácter a nuestro grupo”, explicaron.

Más allá de la música Cuando no están filmando videos o viajando por el mundo, a los chicos de TAN les gusta disfrutar de cosas más “simples”, como descansar en casa y jugar videojuegos, además de trabajar en su desarrollo personal a través de la lectura y el ejercicio.

Sobre su cultura, dijeron que están interesados en que el mundo conozca sobre su gastronomía.

“La comida coreana está muy balanceada. Los sabores e ingredientes… Hay muchas comidas que surgen y es algo nuevo para el mundo”, expresaron.