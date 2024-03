"Apareciste tú a sanar las heridas que dejó aquel", las letras de Shakira en su nuevo disco

Shakira ha alborotado las avispas con el anuncio de su nuevo disco "Las mujeres nunca lloran", que incluye 17 canciones, entre las cuales se encuentra un afrobeat titulado "Nassau".

De "Nassau" se ha filtrado un adelanto donde la multipremiada artista enciende los rumores de un romance y otra indirecta a su expareja, el exfutbolista español Gerard Piqué.

"Yo que me he prometido que nunca más volvería a querer, apareciste tú a sanar las heridas que dejó aquel, eso lo tenia cerrao, con llaves y con candao, pero, qué hago, me gustas demasiao", canta Shakira.

Los fanáticos de Shakira están ansiosos por escuchar todos los temas del duodécimo álbum de estudio de la cantautora, que tendrá su lanzamiento el próximo 22 de marzo.

Sobre el videoclip de "Nassau", la cantante colombiana utilizó la playa como locación principal, según reveló en algunas imágenes publicadas en sus redes sociales.

Además de las colaboraciones de Shakira con Rauw Alejandro, Ozuna, sus hijos (Milan y Sasha), Bizarrap, Fuerza Regida y Manuel Turizo, los fans también esperan las que tiene con Cardi B, Grupo Frontera y Tiësto.

LISTA DE CANCIONES DE "LAS MUJERES YA NO LLORAN"

1- Puntería con Cardi B

2- La Fuerte

3- Tiempo sin verte

4- Cohete con Rauw Alejandro

5- Entre paréntesis con Grupo Frontera

6- Cómo, dónde y cuándo

7- Nassau

8- Última

9- Te felicito con Rauw Alejandro

10- Monotonía con Ozuna

11- Bzrp Music Sessions, Vol. 53

12- TQG

13- Acróatico con Milán y Sasha

14- Copa vacía con Manuel Turizo

15- El Jefe con Fuerza Regida

16- Bzrp Music Sessions, Vol. 53 (Tiësto remix)

17- Puntería (Versión español)