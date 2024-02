Las cinco etapas que marcan la carrera del grupo Aventura en dos décadas

Tal como lo predestinó su nombre, la agrupación Aventura ha pasado por cinco etapas que han marcado a sus integrantes, Anthony Santos, Henry Santos, Lenny Santos y Max “Mikie” Santos, y que van desde su inicio, el éxito, la separación, el reencuentro y esta recién anunciada gira “Cerrando ciclos”, con la que se ha sembrado la duda si esta será la última vez que la popular agrupación subirá a un escenario.

1- FORMACIÓN

En su primera etapa (1994) Anthony Santos, Henry Santos, Lenny Santos y Max “Mikie” Santos nacieron como “Los Tinellers” nombre que hacía alusión a teenagers, que traducido al español se refiere a adolescentes.

Jóvenes, de padres dominicanos, que comenzaban a soñar con la música desde el ruidoso condado del Bronx, en Nueva York.

Los Tinellers abrazaron a la bachata, género del amargue, y la fusionaron con nuevos sonidos como el R&B, hip hop o reggaetón. Esta nueva bachata que sería popularizada en todo el mundo se dio a conocer como bachata urbana.

Su primer álbum “Trampa de amor”, que se publicó en el verano del 1996, según el analista musical Máximo Jiménez fue grabada a fuerza de pulmón, en sesiones intermitentes que imponía la falta de recursos y editada por Elca Productions (iniciales de Elvin Polanco y Carlos Dalmasí).

“El disco difiere del estilo que creó Aventura sobre la base de la bachata tradicional y que se conocería luego como bachata urbana”, analizó.

2- AVENTURA - "obsession" - la pegada

En 1999, la banda firmó con la disquera BMG con el nombre de Aventura. La agrupación lanzó el álbum “Generation Next”, en 1999, pero el éxito llegó con el disco “We Broke the Rules” con el tema “Obsessión” (2002).

La bachata con letras de Romeo Santos, interpretada junto a la vocalista Judy Santos, fue la punta de lanza de la agrupación y en el gran éxito de Aventura.

La canción ocupó el Número 1 en Italia durante 16 semanas consecutivas y en Hispanoamérica, España y diferentes países de Europa y América se ha situado en el Top 100 durante más de 90 días consecutivos. En 2020 la organización Billboard la incluyó en su lista de las 50 mejores canciones latinas de la historia.

Los éxitos de Aventura continuaron en 2005, la agrupación lanzó “God's Project”, disco que incluyó su exitosa colaboración con Don Omar: “Ella y yo”. El grupo continuó creciendo con sus siguientes álbumes y giras de conciertos multitudinarias.

En 2007, su álbum en vivo, “KOB Live”, fue nominado al Grammy Latino como Mejor Álbum Tropical Contemporáneo. Su álbum “The Last” (2009) incluyó colaboraciones de Wyclef Jean, Ludacris, Akon, y Wisin y Yandel.

3- la división, 2011

Los fanáticos de Aventura vivieron uno de los momentos más tristes de su historia con el anuncio de la separación, en abril del 2011. Romeo Santos se preparaba para iniciar su carrera en solitario y continuar con su proyecto como el exitoso artista que fue dentro de la agrupación.

Los demás integrantes también lo intentaron, así que Leny y Max se unieron a Steve Styles del grupo de bachata Xtreme para formar una nueva banda, llamada “Grupo Vena”. Mientras Henry Santos siguió con su carrera en solitario obteniendo una moderada repercusión.

Romeo Santos, a diferencia de sus compañeros, se ha convertido en uno de los cantantes latinos más populares vendiendo millones de discos a nivel mundial. Además, ha conseguido numerosos premios como el Billboard en 2012 a Mejor álbum latino por Fórmula, vol.1 o el premio ASCAP al Compositor del año en 2013.

4- el reencuentro, 2016

La buena noticia llegaría en 2016 cuando Romeo Santos anunció el primer encuentro el que trajo una serie de conciertos, primero durante un mes en el United Palace Theatre de la ciudad de Nueva York.

El artífice de la idea de reunir a Romeo, Henry, Lenny y Max fue el empresario Félix Cabrera, quien logró convertir en realidad la promesa de un regreso de Aventura tras su disolución en el 2011.

Su primer concierto desde su separación comenzó con entradas agotadas el 4 de febrero de 2016, y el concierto final finalizó el 28 de febrero de 2016. La banda anunció su regreso y realizaron una gira mundial. Esto daba indicios a los fans que soñaron que este regreso sería permanente, pero no fue así.

En 2019 la canción “Inmortal”, del disco “Utopía” colocó a Aventura en un proyecto de una nueva gira para el 2020, de la que muchos conciertos fueron cancelados a causa del COVID-19 y se transformó en un único show, el 14 de agosto, en el Hard Rock Stadium de Miami.

Romeo lanzó un comunicado y explicó: “No estaba en nuestros planes que este periodo de Aventura durara dos años. Podemos pensar que fue por causa de la pandemia, pero tiene más sentido comprender que se dio porque así lo quiso Dios. Aquí termina este ciclo con mis compañeros. Con ellos empecé mi travesía musical; con ellos me convertí en el artista que ni yo mismo había imaginado. Gracias a todos los fanáticos alrededor del mundo por su apoyo incondicional. De corazón me habría gustado llevar esta gira a nivel global. Pero lamentablemente la COVID-19 nos cambió los planes, y hay agendas/compromisos que cumplir. Si usted añora esta agrupación, les exhortó que no solo me apoyen a mí en solitario, sino también a mis hermanos cuando lancen sus proyectos porque los 4 juntos somos Aventura”.

5- "CERRANDO CICLOS"

Sobre la base de una gran expectativas a través de sus redes sociales Romeo Santos, conocido como el ‘Rey de la Bachata’, anunció esta semana que realizará una última gira junto al grupo Aventura que lo llevará a una veintena de escenarios en Estados Unidos y Canadá.

La gira “Cerrando ciclos” comenzará en California el próximo 1 de mayo, en la ciudad de Sacramento, y continuará en San José el 2 de mayo, pasando Los Ángeles el 5 de mayo y Ontario, Canadá el 8 de mayo, entre otras.

“Esta histórica gira marcará la última vez que Romeo Santos y Aventura se unirán en el escenario, ofreciendo a los fans una oportunidad única para revivir los éxitos que definieron una era en la música latina”, señaló un comunicado.