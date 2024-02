Muere a los 98 años la famosa diva cubana Juana Bacallao, quien gobernó la escena del cabaret de la isla

Juana Bacallao, una reconocida cantante y diva del cabaret cubana que todavía actuaba hasta hace poco, falleció. Ella tenía 98 años.

Bacallao murió el sábado tras pasar varios días en un hospital de La Habana, según un comunicado del Ministerio de Cultura de Cuba. Las autoridades no dijeron por qué fue hospitalizada.

Bacallao era conocida por su voz ronca, su personalidad atrevida y por ser impredecible, vestida con pelucas y disfraces extravagantes. Actuó en el famoso club Tropicana en las décadas de 1940 y 1950 y cantó junto a artistas como Nat King Cole.

“Nunca me jubilaré. Sólo pararé cuando la muerte me alcance”, dijo en una entrevista de 2010 con The Associated Press.

Nacida como Neri Amelia Martínez Salazar, fue enviada a un internado católico después de quedar huérfana a los 6 años.

Fue descubierta cuando era adolescente mientras cantaba mientras limpiaba casas y le dieron el apodo de “Juana Bacallao”, convirtiéndose en una sensación en la escena del cabaret cubano.

Bacallao actuó con estrellas como el cantante y pianista Bola de Nieve, el percusionista Chano Pozo y el cantante Benny Moré.

“Sé lo que es la vida: pobreza y riqueza”, dijo Bacallao a la AP hace más de una década. “Esta es mi tierra. Es donde nací y es donde moriré”.