El viernes, René Pérez Joglar, conocido como Residente, un galardonado rapero, compositor, productor, cineasta, visionario, activista y actor latino, lanzó su segundo álbum en solitario, "Las letras ya no importan". El álbum cuenta con 23 canciones que incluyen artistas como Penélope Cruz, Ricky Martin, Busta Rhymes, Vico C, Big Daddy Kane, Rauw Alejandro, Christian Nodal, Arcangel, Jessie Reyez, Silvia Pérez Cruz, Ibeyi, WOS, Nino Freestyle, Amal Murkus, SFDK y AI2 El Aldeano.

El álbum incluye algunos de sus lanzamientos de videos musicales más recientes que incluyen; "This Is Not America" (un video premiado), "Rene", "Quiero Ser Baladista" en colaboración con Ricky Martin, "Problema Cabrón" con WOS, "Ron En El Piso" y su lanzamiento de esta semana, "313" con Penélope Cruz y Silvia Pérez Cruz. "313" fue un homenaje al tiempo en memoria de Valentina, una amiga cercana que falleció. Trabajó estrechamente con él y era violinista. En un avance reciente, le deja un mensaje de voz y habla sobre el significado del número 313. Comienza el álbum con un tributo llamado "Valentina".

Todos los videos musicales lanzados como parte de este álbum fueron dirigidos por Residente.

La portada del álbum presenta la mano de Residente, que apenas alcanza una mano de seis dedos, lo que implica un contraste entre el arte artesanal significativo versus la cultura actual impulsada por algoritmos y plantea la pregunta de si su producción sigue siendo importante para la audiencia.

El primer álbum en solitario de Residente fue lanzado en 2017 y se llamó "Residente", recibió reconocimiento en todo el mundo y obtuvo múltiples premios.

Listado de canciones de "Las letras ya no importan":

1. Valentina

2. 313 ft. Silvia Pérez Cruz & Penelope Cruz

3. El Malestar En La Cultura

4. Yo No Se Pero Se ft. SFDK

5. Jerga Platanera ft. Nino Freestyle

6. Cerebro ft. Busta Rhymes

7. Problema Cabron ft. WOS

8. Bajo los Escombros ft. Amal Murkus

9. This is Not America ft. Ibeyi

10.En Talla ft. A12 El Aldeano

11.Polvoa de Ayer ft. Christian Nodal

12.Sin Lu ft. Rauw Alejandro

13.Que Fluya ft. Arcangel

14.Estilo Libre ft. Vico C and Big Daddy Kane

15.Quiero Ser Baladista ft. Ricky Martin

16.El Encuentro ft. Jessie Reyez

17.Leoni

18.Ron En El Piso

19.Artificial Inteligente ft. Silvia Pérez Cruz

20.Desde la Servilleta

21.8 (Vocals by Penelope Cruz)

22.Las Letra Ya No Importan

23.Rene

El 20 de febrero, Residente lanzó su nuevo sencillo y video musical, "313", con la icónica y global actriz Penélope Cruz, el cual representa un homenaje al tiempo. "313" es una obra de arte audiovisual que significa un llamado a expresar cada momento que la vida nos da, ya que no hay vida sin tiempo. La pieza fue dirigida por Residente y producida por 1868 Studios en colaboración con World Junkies, y el video fue lanzado por 5020 Récords, un nuevo sello bajo Sony Music U.S.A. Dentro del video, hay una hermosa actuación vocal de la galardonada cantante española Silvia Pérez Cruz. El video fue filmado en Segovia, España y coreografiado por Juliano Nunes, un coreógrafo muy conocido en Brasil y a nivel mundial.

Recientemente, Residente tuvo un gran éxito en el Festival de Cine de Sundance 2024 debutando como actor principal en la película independiente "In the Summers," de Alessandra Lacorazza, que se llevó el gran premio del jurado en el festival.

"Las letras ya no importan" - Disponible en todas las plataformas digitales.